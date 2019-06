Cel mai mare premiu din 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit si Germania au cerut luni o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta situatia din Sudan dupa ce violentele militare din Khartoum de luni s-au soldat cu peste 30 de morti, conform unor surse diplomatice citate de AFP. Reuniunea cu usile inchise ar urma sa…

- Sambata a fost o zi reusita pe Hipodrom, chiar daca vremea i-a pus la incercare pe iubitorii hipismului, cele cinci curse de trap (in premiera, incluse toate in oferta Casei de pariuri Fortuna) oferind multe moment interesante, inclusiv o supriza mare, in chiar cea mai asteptata cursa a zilei – Premiul…

- Finalul acestei saptamani aduce o noua Reuniune oficiala de trap pe Hipodromul Ploiesti, in cadrul careia organizatorii au programat cinci curse extrem de interesante, printre care doua semiclasice – Premiul Debutantilor si Premiul Constantin si Elena – precum si atractivul Premiu Alexandros, acesta…

- Hipodromul Ploiesti va gazdui, astazi, incepand cu ora 11.00, o noua reuniune oficiala de trap, cea de-a III-a a sezonului 2019, insa prima cu caracter ordinar, fara Curse Clasice sau Semiclasice in program. Gandit si pentru a nu le impune cailor de pe hipodrom o pauza prea mare intre reuniuni, intervalul…

- Marian Dima Hipodromul Ploiesti a gazduit, sambata, cea de-a doua reuniune oficiala de trap din acest an, circa 500 de iubitori ai fenomenului tinand sa asiste la evenimentul ce a avut „cap de afis” Premiul de Paste. Au fost patru curse de trap extrem de atractive, interesul fiind sporit si de faptul…

- Prima reuniune oficiala de trap din 2019 nu a avut parte de o vreme prielnica, dar a adunat in tribunele Complexului Hipodrom circa 400 de iubitori ai turfului, atrasi atat de posibilitatea de a paria pe trei dintre cele patru curse de trap ale zilei, cat si de a vedea cele doua curse de galop foarte…

- Prima reuniune a calendarului competițional 2019 de pe Hipodromul Ploiești a debutat sambata, cu un program de curse de trap și de galop. Astfel, morocanoasa zi de 13 aprilie s-a dovedit norocoasa pentru armasarul Badie VF, condus de Marian Costache, care și-a adjudecat marele premiul in…

- Noul sezon hipic bate la ușa: in mai puțin de o luna, pe 13 aprilie, ploieștenii se vor putea delecta cu Premiul Primaverii. Pana atunci, viceprimarul Cristian Ganea și-a suflecat mainile și s-a implicat direct in pregatirea noului campionat, discutand cu Loteria Romana despre introducerea pariurilor.…