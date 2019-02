Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Socialist Bulgar, principala formațiune de opoziție, a hotarat sa se retraga din Parlamentul de la Sofia, susținand ca recentele modificari ale legislației electorale submineaza garanțiile privind organizarea de alegeri corecte, informeaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Kornelia…

- Autoritațile bulgare intenționeaza sa investigheze informațiile potrivit carora cel de al treilea suspect in cazul otravirii fostului spion rus Serghei Skripal ar fi fost implicat intr-un caz similar din 2015, care a avut loc in Bulgaria, relateaza site-ul agenției Associated Press.Tsvetan…

- Bulgaria va construi un gazoduct pentru a transporta in principal gaze naturale rusesti catre Serbia, de la granita sa cu Turcia, dupa ce trei companii, inclusiv Gazprom, au depus oferte angajante pentru extinderea capacitatii retelei sale de gaze, au anuntat oficialii de la Sofia, transmite Reuters,…

- Parlamentul bulgar a aprobat planul guvernului de la Sofia de a incepe tratativele cu SUA pentru achizitionarea a opt avioane multirol F-16, in vederea inlocuirii flotei de aparate de productie sovietica MiG-29 si imbunatatirii respectarii standardelor NATO, informeaza miercuri Reuters preluata de…

- La 1 ianuarie 2019 pe teritoriul Bulgariei s-a introdus un nou sistem de taxare rutiera, care prevede introducerea vignetei electronice. Noul sistem de taxare a fost dezbatut si aprobat de Parlamentul de la Sofia in vara anului 2018 si are legatura cu infrastructura depasita de plata in formatul de…

- Manfred Weber, candidatul PPE pentru sefia Comisiei Europene, a vorbit, intr-o intalnire cu un grup de jurnalisti romani, despre sansele Romaniei de a adera la spatiul Schengen, in contextul in care presa de la Sofia a scris ieri ca aderarea Bulgariei va deveni o certitudine incepand cu 2019, citandu-l…