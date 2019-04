Cel mai mare păcat lingvistic pe care românii îl fac de Paşte Pe Google, numarul utilizatorilor care introduc in casuța de cautare sintagma "vopsitul oualelor de Paște" este mai mare decat al celor care cauta "vopsitul oualor de Paște". Glumind puțin, este de "admirat" silința romanilor de a scrie mai multe litere decat este nevoie, numai din dependența fața de greșelile gramaticale. Ca sa fie totul clar, trebuie sa precizam ca forma corecta este "oualor", iar explicația este simpla. Așa cum "farsa", de exemplu, are forma de plural "farse" și forma de genitiv dativ plural "farselor", "ou" are pluralul "oua" și forma de genitiv-dativ "oualor". … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

