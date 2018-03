Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai important operator turc de telefonie mobila, Turkcell, va vinde unitațile sale din Kazahstan și Republica Moldova in acest an. Despre asta a declarat joi directorul executiv al companiei, Kaan Terzioglu.

- Cel mai important operator turc de telefonie mobila, Turkcell, va vinde unitațile sale din Kazahstan și Republica Moldova în acest an. Despre asta a declarat joi directorul executiv al companiei, Kaan Terzioglu. Potrivit Reuters, vorbind la o conferința de presa de la Istanbul,…

- Grupul norvegian Telenor a anuntat va obtine 2,8 miliarde de euro in urma vanzarii activelor sale din Europa Centrala si de Est (CEE), catre firma de investitii PPF Group a miliardarului ceh Petr...

- Grupul norvegian Telenor a anuntat va obtine 2,8 miliarde de euro (3,4 miliarde de dolari) in urma vanzarii activelor sale din Europa Centrala si de Est (CEE), catre firma de investitii PPF Group a miliardarului ceh Petr Kellner, transmite Reuters.

- Marius Copil il va intalni pe kazahul Mihail Kukuskin in prima runda a turneului ATP World Tour Masters 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, care va debuta miercuri, informeaza Agerpres. Cei doi jucatori sunt vecini in clasamentul ATP, Copil (27 ani) ocupand pozitia…

- Presedintii din Turcia, Rusia si Iran se vor reuni la Istanbul pe 4 aprilie pentru un summit consacrat Siriei, a anuntat joi Ministerul turc de Externe, citat de AFP. Summitul a fost anuntat pe 8 februarie de surse prezidentiale turce, dar data desfasurarii sale nu fusese formal stabilita. Ministrii…

- Presedintii din Turcia, Rusia si Iran se vor reuni la Istanbul pe 4 aprilie pentru un summit consacrat Siriei, a anuntat joi Ministerul turc de Externe, citat de AFP. Summitul a fost anuntat pe 8 februarie de surse prezidentiale turce, dar data desfasurarii sale nu fusese formal stabilita.…

- In primele doua luni din 2018, lucratorii Comisariatului Județean pentru Protecția ConsumatorilorSuceava au derulat 342 de acțiuni de control, iar pentru diverse nereguli au aplicat 38 de avertismente și 58 de amenzi in valoare de 112.700 de lei. Șeful instituției, Vasile Latiș a comunicat ca, de exemplu,…

- Criza de ser antirabic la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Unitatea sanitara nu dispune de nicio doza din serul care ar trebui administrat celor care sunt suspecti de rabie. Citeste si: Fosta eminenta cenusie a PSD, tinuta in SAH de magistrati: Decizia Curtii Supreme, dupa ce DNA a cerut…

- Unite se evidentiaza, al doilea an consecutiv, cu cel mai mare tempo de crestere pe piata serviciilor de telefonie mobila. Este unicul operator care a inregistrat cresteri insemnate pe toate directiile. Baza de abonati Unite s-a majorat cu 7 %, volumul traficului de voce in retea cu 5,5%, iar volumul…

- Tarifele apelurilor la telefonie se vor reduce de la 1 mai. ANCOM a dezbatut și agreat impreuna cu industria de comunicații electronice reducerea cu 12,5%, de la 0,96 eurocenți/minut la 0,84 eurocenți/minut, potrivit unui comunicatul de presa transmis de ANCOM. “Odata cu aceasta reducere a tarifelor…

- Tarifele de terminare a apelurilor la puncte mobile vor scadea, incepand cu data de 1 mai 2018, cu 12,5%, urmand sa ajunga la 0,84 eurocenti/minut, de la 0,96 eurocenti/minut, in prezent, a anuntat, marti, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), intr-un comunicat…

- Arbitrul telecom (ANCOM) a agreat cu industria de comunicatii electronice reducerea cu 12,5% a tarifelor de terminare a apelurilor la puncte mobile, de la 0,96 eurocenti/minut la 0,84 eurocenti/minut, incepand cu data de 1 mai 2018, a anuntat marti autoritatea. Masura este tranzitorie, pana la finalizarea…

- Foarte multi dintre utilizatorii retelei mobile de voce a Telekom se plang din cauza unor probleme tehnice survenite in dupa amiaza zilei de luni. De altfel, si compania a postat pe contul oficial de Facebook ca experimenteaza „disfunctionalitati de natura tehnica”, in ceea ce priveste serviciile de…

- Foarte multi dintre utilizatorii retelei mobile de voce a Telekom se plang din cauza unor probleme tehnice. De altfel, si compania a postat pe contul oficial de Facebook ca experimenteaza „disfunctionalitati de natura tehnica”, in ceea ce priveste serviciile de voce si date mobile.

- Numarul utilizatorilor de telefonie mobila a crescut cu 0,7% anul trecut, in comparatie cu 2016, si a totalizat 4,5 milioane. Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Reglementare in Comunicatii Electronice si Tehnologia Informatiei (ANRCETI), cresterea usoara a numarului total de utilizatori de servicii…

- Datele statistice agregate de ANRCETI arata ca, in anul 2017, numarul total al utilizatorilor de telefonie mobila a crescut. Astfel, in comparație cu 2016, numarul total al utilizatorilor a crescut cu 30,7 mii (+0,7%) și a totalizat 4,5 mil., iar rata de penetrare a acestor servicii, raportata la 100…

- Partidul Acțiunie și Solidaritate a organizat o acțiune de protest, in contextul conferinței interparlamentare cu oficiali din Georgia și Ucraina, care se desfașoara astazi la Chișinau. Mesajul celor de la PAS catre oaspeții veniți la Chișinau este ca "prinipalul pericol al țarii este acasa și nu din…

- Telefonie mobila de calitate, seriale in Full HD și jocuri online. Toate acestea vor fi disponibile la o distanța de 384 de mii de kilometri. Astfel, o rețea LTE va fi implementata pe suprafața Lunii in cițiva ani – aproape imediat dupa inceperea zborurilor cu echipaj uman și șederea permanenta a astronauților…

- Scandalul caritate.md vs RISE Moldova capata amploare. Platforma, care a fost vizata în una dintre ultimele investigații ale jurnaliștilor de la RISE, cere dreptul la raplica și vine cu un rând de solicitari catre echipa care a realizat materialul video „bani din caritate”. …

- Femeie in varsta de 60 de ani și-a reclamat la poliție propria fiica, in varsta de 35 de ani, din Targu Jiu, pentru fals. Victima susține ca fiica sa a folosit o fotocopie a carții sale de identitate și i-a falsificat semnatura, incheind un contract pentru furnizarea de servicii de telefonie mobila.Ulterior,…

- Telekom Romania, locul trei pe piata locala, a inregistrat o scadere de 11,1% a numarului de clienti pe segmentul de telefonie mobila, insa veniturile au crescut cu 14,4% in trimestrul patru al anului trecut.

- La data de 21 februarie a.c., Poliția Municipiului Targu-Jiu a fost sesizata de o femeie de 60 de ani, din localitate, cu privire la faptul ca fiica sa de 35 de ani, a folosit o fotocopie a carții sale de identitate și i-a falsificat semnatura, incheind un contract pentru furnizarea de servicii de…

- Telekom Romania (fostele Romtelecom si Cosmote) a inregistrat venituri in valoare de 972 milioane de euro anul trecut, in scadere cu 1,3% fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar EBITDA (profitul inainte de dobanzi, impozite, depreciere si amortizare) a scazut cu 5,1% pana la 166 milioane euro,…

- Presedintii Rusiei, Turciei si Iranului - Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan si Hassan Rouhani - se vor intalni in aprilie in Turcia, pentru a discuta situatia din Siria, a informat luni agentia de presa RIA, preluata de Reuters, citandu-l ca sursa pe purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- Documentele emise de sultanii Imperiului Otoman si pastrate in Arhivele Nationale din Istanbul cuprind informatii extrem de pretioase privind Tarile Romane. Corespondenta este purtata fie cu domnitori din Tara Romaneasca si Moldova cereri de tribut, in special , fie cu cadii judecatori , bei capetenii…

- Romanii si-au portat anul trecut 892.695 de numere de telefon, din care 94% (839.679) sunt numere de telefonie mobila, in timp ce restul de 53.016 sunt numere de telefonie fixa, a anuntat joi autoritatea de reglementare in comunicatii. Portabilitatea permite unui abonat de telefonie sa-si pastreze numarul…

- Grupul este condus de fondatorul si directorul sau general, Victor Bostan, de profesie oenolog, cu peste 35 de ani de experienta in industria vinului, alaturi de actionarii Horizon Capital, companie de private equity din Ucraina si Moldova, si International Finance Corporation (IFC), parte din grupul…

- Sistemul "RO-ALERT", care permite informarea rapida, prin intermediul telefoanelor mobile, a cetatenilor aflati in zonele cu risc major de dezastre, va functiona din acest an, a spus, luni, secretarul de stat in MAI Raed Arafat. "Am avut deja discutii cu operatorii de telefonie mobila, cu STS si urmeaza…

- Mai multe perchezitii au loc, luni dimineata, in orasul Murgeni, la persoane banuite ca ar fi inselat mai multe companii, de la care ar fi achizitionat, cu documente false, telefoane si laptopuri, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, scrie AGERPRES.Citeste si: Atentie,…

- Mai multe perchezitii au loc, luni dimineata, in orasul Murgeni, la persoane banuite ca ar fi inselat mai multe companii, de la care ar fi achizitionat, cu documente false, telefoane si laptopuri, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Conform sursei citate, persoanele…

- Pe 8 februarie a luat sfirșit cea de a 6-a ediție a Campionatul European pe cluburi la taekwondo care sa desfașurat la orașul Istanbul, Turcia. Campionatul continental a adunat peste o mie de participanți. Luptatorii moldoveni au demonstrat rezultate inalte, cucerind 3 medalii de bronz in 3 zile de…

- Un fotbalist turc a fost ucis dupa ce a luat apararea unei tinere din Moldova. Barbatul, pe nume Yunus Emre Izol, se plimba impreuna cu doi prieteni prin Istanbul, atunci cand a observat ca o femeie este batuta si trasa de par de un individ beat.

- Consilierii locali din comuna Mihai Viteazu și-au dat ieri acordul pentru montarea unui pilon de telefonie mobila, in zona Cheilor Turzii, la solicitarea companiei de telecomunicații Orange. Read More...

- Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, retinut de politie in timpul unei manifestatii la Moscova, a fost eliberat, duminica seara.Potrivit Reuters, avocata lui Navalnii, Olga Mihailova, a declarat ca clientul sau nu a fost pus sub acuzare, dar va trebui sa se prezinte…

- Fondatorul lantului de magazine de mobila IKEA a murit la varsta de 91 de ani. Ingvar Kamprad s-a stins in locuinta sa din sudul Suediei, inconjurat de familie. A transformat o mica afacere intr-un imperiu global in domeniul mobilierului si decoratiunilor.

- Societatea Comerciala Util, producator de mobilier la comanda, selecteaza in vederea angajarii: tamplar calificat circularist operator finisari, operator cnc, sudor Post-ul TARGOVIȘTE: Util, cunoscut producator de mobila, face angajari! Vezi posturile disponibile apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Telekom Romania inceteaza relatiile contractuale cu Posta Romana, incepand cu 1 februarie 2018, pentru plata facturilor aferente contractelor de servicii fixe si mobile, ca urmare a nerespectarii obligatiilor de catre operatorul postal national, a anuntat luni compania de telefonie mobila intr un comunicat…

- Zeci de mii de romani trebuie sa știe acest lucru! Unul dintre cei mai importanți operatori de pe piața de telefonie mobila a facut un anunț care vizeaza toți clienții sai.Gigantul a incetat relațiile contractuale cu Poșta Romana, ca urmare a nerespectarii obligatiilor de catre operatorul…

- Tarifele platite intre operatori pentru portarea numerelor de telefon ar putea scadea cu pana la 66%, potrivit unei propuneri a Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) supusa dezbaterii publice. 'Tinand cont de volumul semnificativ de numere portate la…

- Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din sectorul Ciocana al Capitalei, deja al doilea an consecutiv, vinde apa sfințita (agheasma). Autorul vloggului „Ortodoxia - pentru ca așa trebuie”, spuen ca in curtea Bisericii se vind butelii de 0,5- 1,5 - 5 litri cu agheasma. „Sticla de 5 litri se vinde la prețul…

- Autoritatea Nationala pentru Comunicatii (ANCOM) anunta, intr-un comunicat transmis joi, ca a identificat zonele din mediul rural neacoperite de retele de generatie viitoare pentru posibile masuri de interventie publica din partea Ministerului...

- Folosind frecvența caștigata in cadrul licitației organizate de NMHH acum mai multi ani, DIGI Ungaria intenționeaza sa construiasca și sa opereze o rețea mobila separata, care sa ofere servicii de voce și date.

- ♦ De la o raritate, serviciile de internet mobil au devenit un element central al ofertelor, iar ponderea apelurilor catre clienti din aceeasi retea a scazut de la 80 la 60% pe fondul reducerii tarifelor de interconectare. Ofertele de servicii de telefonie mo­bila au cunoscut in zece ani o schim­ba­re…

- Ministerul Economiei și Infrastructurii și ANRCETI vor coopera activ pentru a asigura o mai buna calitate a serviciilor prestate de catre operatorii de telefonie mobila. Acest lucru a fost menționat in timpul intrevederii dintre ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, și reprezentanții…

- Compania Gas Natural Fenosa scoate la vinzare afacerea din Moldova, scrie ziarul spaniol El Economista. Sursa citata scrie ca decizia companiei este motivata de starea activelor filialei din Moldova, pe care le califica drept „problematice”. Actualmente, Gas Natural Fenosa efectueaza o reviziure startegica…

- Compania de cablu RCS&RDS, lider al pietei de servicii de televiziune si internet fix din Romania, va lansa servicii de telefonie mobila si pe piata din Ungaria in luna iunie sub brandul Digi, dupa mai multe amanari, scrie cotidianul de business Vilaggazdasag. Serviciile, care ar fi trebuit…

- Aproape 20 de mii de cupluri din Moldova si-au jurat credinta vesnica, pe parcursul anului trecut. Pe de alta parte, in jur de noua mi de familii s-au destramat, in aceeasi perioada. Principalul motiv care duce la divort este infidelitatea, insa uneori cuplurile se despart din motive de-a dreptul banale,…

- Conducerea Leumi a semnat miercuri un acord de principiu pentru vanzarea participatiei sale de 99,91- din Bank Leumi Romania, ca parte a strategiei de a-si concentra operatiunile internationale in principalele centre financiare prin filialele sale din SUA si Marea Britanie. Leumi, cea de-a doua banca…

- Trecut pe la echipe importante ale Germaniei, Ciprian Marica a tinut sa analizeze mandatul lui Christoph Daum pe banca echipei nationale. Fostul atacant spune ca tehnicianul neamt nu trebuie pus la zid, deoarece vina le apartine celor care l-au pus la carma nationalei. Marica a mai tinut sa spuna,…