- Reprezentantul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene a asigurat coordonarea statelor membre UE cu ocazia celei de-a 124-a sesiuni a Consiliului International al Cafelei, in calitate de presedinte al Grupului de Lucru privind Produsele de Baza al Consiliului Uniunii Europene, informeaza…

- Muzeul National din Qatar, inaugurat miercuri seara la Doha, va fi deschis "tuturor", a declarat presedinta muzeului, asigurand ca blocada impusa tarii de Arabia Saudita si de aliatii sai nu a impedicat proiectul sa fie dus la bun sfarsit, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Muzeul, al carui…

- Datele de zbor inregistrate de cutiile negre ale avionului, care s-a prabușit in Etiopia in urma cu o saptamana, scot la iveala faptul ca exista „asemanari evidente” cu accidentul aviatic produs in Indonezia in octombrie 2018. Informația a fost dezvaluita de ministrul Transporturilor din Etiopia care…

- Un avion al companiei aeriene Thomas Cook Airlines care abia decolase de pe Aeroportul Manchester a fost lovit de un fulger. Incidentul s-a intamplat duminica dupa-amiaza și a fost filmat de unul dintre pasagerii aeronavei. Zborul MT1140 a plecat din Marea Britanie și avea ca destinație Banjul, Gambia.…

- Vicepresedintele Administratiei Fondului pentru Mediu, Dorin Corches, a condus delegatia Romaniei la Cel de-al patrulea Comitet deschis al reprezentantilor permanenti la Programul Natiunilor Unite pentru Mediu (OECPR-4) la sediul UNEP (Programul Natiunilor Unite pentru Mediu), in Nairobi, Kenya,…

- Un avion s-a prabușit la doar 6 minute de la decolare aeronava a disparut de pe radar, iar groaza cea mai mare a controlorilor de trafic aerian s-a adeverit. Avionul cu 149 de pasageri și 8 membri ai echipajului s-a prabușit și din pacate nu exista supraviețuitori, conform BBC. Avionul era un Boeing…

- Un avion Boeing 737 al companiei Ethiopian Airlines, având la bord 149 de pasageri și 8 membri ai echipajului, s-a prabușit duminica, dupa ce a decolat de pe aeroportul internațional din capitala Addis Ababa, cu destinația Nairobi, Kenya. Nu exista supraviețuitori ai tragediei, informeaza Reuters.”Nu…

- ​Franța va introduce propria taxa digitala pentru furnizorii mari de internet și pentru companiile tech. O lege ar putea fi adoptata în țara în acest sens și ar putea fi aplicata retroactiv de la 1 ianuarie 2019, a susținut ministrul de finanțe duminica, potrivit France24. Decizia…