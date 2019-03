Cel mai mare magazin online de materiale textile si-a previzionat o crestere de 20% a cifrei de afaceri in 2019 In ultimii ani au avut loc multe manifestari in domeniul textilelor, targuri de specialitate care au dus la cresterea concurentei intre firmele de profil si implicit a profesionalismului organizatorilor. Aceste manifestari reprezinta o necesitate pentru firmele care expun produsele lor, dar si pentru comerciantii care au ocazia sa aleaga produsele cele mai competitive din punct de vedere al pretului si calitatii inalte al acestora.



Sunt firme care au magazine online de materiale textile, tesaturi si care, in plus, prezinta deja produsele lor in showroom-uri. Cel mai mare magazin online… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis continua seria acțiunilor de informare a firmelor cu privire la noile modificari legislative intrate in vigoare in 2019 continua cu un seminar. Astfel, organizeaza in data de 2 aprilie, incepand cu ora 10, in Sala Europa a Centrului Regional de Afaceri…

- Cel mai mare targ de cariera din Romania revine in Timisoara pe 15-16 martie la Centrul Regional de Afaceri. Angajatori de TOP Timisoara reuneste 70 de companii, angajatori din zone foarte variate si multi jucatori din domeniile precum: inginerie,...

- In cadrul intalnirii cu antreprenorii din zona, Ioana Petrescu a vorbit cu aceștia in special despre mediul de afaceri, dezvoltarea acestuia, predictibilitatea fiscala și modificarile fiscale care afecteaza direct activitatea oamenilor de afaceri. „Pro Romania este un partid pro business,…

- Pavel Popescu a sustinut ca directorul MNB, Claudiu Ilas, nu i-a permis accesul, spunandu-i ca acolo se poate intra doar cu acceptul presedintelui Consiliului Judetean (CJ) Timis, care are in jurisdictie cladirea. "Am informatii ca acolo se afla artefacte de o valoare inestimabila care au…

- Pe 5 martie, VUNK isi asteapta publicul la Hard Rock Cafe de la ora 21:30 pentru un eveniment special plin de surprize sub titulatura "Doamnelor si domnișoarelor, VUNK ". Ca de obicei la showurile VUNK, nu avem mese in fata scenei! Biletele au urmatoarele preturi: - Cu loc la masa in sala: 99 lei (doar…

- Compania Nestle a anunțat ca va inchide fabrica pe care o deține la Timișoara. Unitatea deschisa la fosta Fabrica de Zahar iși va inceta funcționarea in cursul anului 2019. 398 de oameni vor ramane fara loc de munca. Primarul Nicolae Robu a spus ca nu știe motivele pentru care compania pleaca…

- Ministerul Agriculturii vrea sa legifereze printr-o Lege a Laptelui modul in care consumatorii sunt informati corect in privinta conformitatii produselor alimentare ce au in compozitie produse lactate, intrucat controalele realizate anul trecut au scos la iveala ca 74% din agentii economici controlati…

- Marile lanturi de retail, care isi desfasoara activitatea in special in cadrul centrelor comerciale, si-au mentinut in 2018 ritmul mediu de crestere a cifrei de afaceri la nivelul de 12%, similar cu cel din 2017 si dublu fata de avansul consumului,...