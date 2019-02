Cel mai mare laborator de falsificare a documentelor, desființat de poliție Politia spaniola a anuntat joi desfiintarea celui mai sofisticat si complex laborator de falsificat documente din Spania, care fabrica permise de rezidenta, pasapoarte pentru cetatenia altor state, vize pentru SUA sau permise de conducere, relateaza EFE. In cadrul operatiunii desfasurate la Madrid, Barcelona, Vigo si Ibiza, au fost arestati 12 membri ai organizatiei care se ocupa de producerea actelor false. Grupul detinea infrastructura necesara pentru realizarea tuturor fazelor procesului de falsificare, fara a avea nevoie de sprijinul altor laboratoare. Principalul document oficial… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

