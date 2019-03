Cel mai mare fond suveran din lume, constituit din petrodolari, renunță la investițiile în petrol și gaze Fondul suveran de investitii al Norvegiei, care detine active in valoare de peste 1.000 de miliarde de dolari si este cel mai mare fond suveran din lume, va elimina din portofoliul sau actiunile companiilor din petrol si gaze, a anuntat, vineri, Ministerul norvegian de Finante. La sfârşitul anului 2018, acţiunile companiilor din petrol şi gaze reprezentau 5,9% din investiţiile în acţiuni ale fondului suveran de investiţii al Norvegiei, scrie Agerpres. Acest fond deţine participaţii în valoare de aproximativ 37 miliarde la o serie de companii… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

