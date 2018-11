Posibilitatea ca Italia sa intre in incapacitate de plata a datoriei sale este incerta, dar nu poate fi exclusa, a afirmat, miercuri, Andrew Balls, director in cadrul PIMCO, cel mai mare fond de investitii in obligatiuni din lume, transmite Reuters, informeaza Agerpres.

Acesta a adaugat ca emiterea unei monede paralele sau redenominalizarea lirei italiene sunt scenarii mult mai plauzibile.

"Incapacitatea de plata a datoriei publice este putin probabila, dar nu este o probabilitate zero. Un scenariu mult mai plauzibil ar fi o combinatie intre emiterea unei monede paralele sau chiar…