Stiri pe aceeasi tema

- Oettinger se va intalni cu premierul Viorica Dancila, cu ministrul Finantelor Eugen TEODOROVICI si cu ministrul delegat pentru afaceri europene. Comisarul Oettinger va participa la conferinta la nivel inalt "O politica de coeziune incluziva pentru o Uniune mai aproape de cetateni" si la dezbaterea…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, le-a spus, luni, parlamentarilor britanici ca Londra si UE au convenit asupra a 95% din termenii acordului de Brexit, insa chestiunea frontierei irlandeze ramane un "considerabil punct de disensiune", informeaza BBC News online.

- Britanicii din intreg Regatul Unit intentioneaza sa manifesteze zgomotos sambata la Londra pentru a cere un nou referendum asupra acordului final in legatura cu Brexit-ul rezultat din negocierile dintre Londra si Bruxelles, relateaza France Presse si dpa, potrivit Agerpres. Manifestantii, adusi de…

- In timpul unei ședințe informale Președintele Klaus Iohannis a imbinat utilul cu placutul in cadrul vizitei sale in Italia, combinand intalnirile cu oficiali din Peninsula cu vizitele turistice. Klaus Iohannis a vizitat ieri situl arheologic Pompei, fiind insoțit de soția sa, Carmen Iohannis. Miercuri,…

- Secretarul de stat pentru relatii interinstitutionale si juridice, Cristian Winzer, a prezidat miercuri, 17 octombrie 2018, o noua reuniune interministeriala privind problematica Brexit, la care au participat reprezentanti la nivel de secretar de stat si la nivel tehnic ai tuturor institutiilor si ministerelor…

- Potrivit lui Dragnea informațiile oferite de Eurobarometru arata o situație de fapt in Europa, și anume ca tot mai multe partide extremiste caștiga votanți pe continent. Citește aici: EUROBAROMETRU - Cum arata situația in Europa inainte de Brexit și de alegerile europarlamentare „Este…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a cerut luni UE sa nu permita ca problema granitei cu Irlanda sa afecteze discuțiile legate de Brexit, declarand ca inca mai crede ca o ințelegere este posibila, deoarece un oficial UE a afrmat ca șansele unui Brexit fara acord au crescut, relateaza Reuters, citat…

- Europuls – Centrul de Expertiza Europeana, asociatie neutra din punct de vedere politic, trage un semnal de alarma referitor la declaratiile facute la Bucuresti despre o posibila iesire a Romaniei din UE. Principalii vizati sunt Marian Munteanu si Daniel Dragomir, care, in coordonare cu liderii PSD,…