Stiri pe aceeasi tema

- Pol'and'Rock Festival, cel mai mare eveniment muzical organizat in aer liber in Polonia si totodata cel mai mare festival muzical cu acces gratuit din Europa, debuteaza joi la Kostrzyn nad Odra, un oras aflat in apropiere de granita cu Germania, informeaza DPA. Cea de-a 25-a editie…

- Cea de-a cincea editie a Festivalului Untold de la Cluj-Napoca debuteaza joi si are ca invitati nume mari ale muzicii, precum Robbie Williams, Armin van Buuren, David Guetta si Martin Garrix, pe una dintre cele mai mari scene de concerte din Europa, potrivit Mediafax."Organizatorii au pregatit…

- O noua acțiune TRUCK&BUS / Șoferii profesioniști, vizați de controalele polițiștilor in Eveniment / on 22/07/2019 at 10:09 / Autobuze, microbuze, precum si alte autovehicule de transport persoane sau marfuri vor fi oprite pentru control, in aceste zile, de politistii rutieri. Activitatile sunt…

- Incendiu intr-o gogoșerie din Alexandria/ O femeie a ajuns la spital in Eveniment / on 11/07/2019 at 14:28 / O femeie in varsta de aproximativ 62 de ani a ajuns la spital cu arsuri de gradul II pe aproape 20% din suprafața corpului, dupa ce gogoșeria in care se afla a fost curprinsa de flacari.…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat miercuri ca au inceput consultarile cu lideri din Parlamentul European in legatura cu viitorul presedinte al Comisiei Europene, relateaza agentia Xinhua. ''Consultarile cu liderii referitoare la numiri avanseaza. Acum au inceput convorbirile…

- Ziua Absolventului 2019 in Eveniment / on 27/05/2019 at 14:30 / Astazi, 27 mai 2019, in fața Casei de Cultura din Alexandria, s-a desfașurat Ziua Absolventului. Elevii au purtat „uniforma absolventului”: roba, toca și eșarfa cu inscripția liceului. Absolvenții au strabatut strazile Alexandriei, cu…

- Prins cu gunoiu-n drum in Eveniment / on 13/05/2019 at 12:35 / Un șofer, angajat al firmei ce se ocupa cu comercializarea puilor de-o zi – Agroland – și care se autodefinește drept “cel mai mare furnizor din acest domeniu”, a fost prins “cu mața-n sac”. Mai exact, acesta a avut…