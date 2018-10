Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Jens Stoltenberg, se afla printre mai multi oficiali ai organizatiei care s-au deplasat in Norvegia pentru a asista la cel mai mare exercitiu militar al NATO de dupa Razboiul Rece, informeaza marti dpa. Exercitiul,…

- Ambasadorii urmeaza sa se intalneasca la Bruxelles, la sediul central al blocului militar occidental, miercuri, la 31 octombrie, in cadrul unui Consiliu NATO-Rusia - principalul lor for de dialog, a precizat Alianta.NATO si-a suspendat cooperarea practica cu Rusia in 2014, dupa ce Moscova…

- ”Rusia nu ameninta pe nimeni si si-a respectat cu strictete obligatiile in sfera securitatii internationale si controlului armamentului”, a declarat liderul de la Kremlin, intr-o intalnire cu reprezentanti militari de rang inalt.Insa arsenalul rus urmeaza sa fie modernizat cu scopul de…

- Patru militari americani au fost raniti in Norvegia, in urma unui accident rutier in care au fost implicate patru vehicule.Accidentul a avut loc cu putin timp inainte de inceperea exercitiului NATO cu numele Trident Juncture 18.

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) isi va testa la inceputul lui noiembrie capacitatea de a opri si respinge o ofensiva lansata impotriva Norvegiei dinspre Rusia, in cadrul exercitiilor militare "Trident Juncture", cele mai importante organizate vreodata de NATO de la sfarsitul razboiului…

- La Bruxelles continua reuniunea ministrilor apararii din tarile NATO, care vor discuta, printre altele, de unul din cele mai ample exercitii militare din istoria Aliantei, care se va desfasura in Norvegia. Ministrii apararii, reuniti la Bruxelles, vor evalua stadiul implementarii posturii de descurajare…

- Sute de vehicule de lupta blindate ale armatei chineze, elicoptere de atac, avioane de lupta și mii de soldați participa la cel mai mare exercițiu militar care are loc in Rusia din anul 1981, intr-o desfașurare de forța a celor doua mari puteri militare din Asia.

- Fortele armate germane intentioneaza sa contribuie cu circa 8.000 de militari, 100 de tancuri si peste 2.000 de vehicule la ceea ce ar putea fi cel mai mare exercitiu al NATO de la sfarsitul Razboiului Rece, relateaza DPA.Contributia Germaniei va fi printre cele mai mari la exercitiile "Trident…