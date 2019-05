Consum energetic spre zero si aplicatii ale inteligentei artificiale in constructii si instalatii se numara printre temele conferintei globale Clima 2019 care debuteaza duminica la Bucuresti. Organizat in premiera in Romania, Congresul se desfasoara sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei si sub Inaltul Patronaj al Academiei Romane, fiind reflectat in media din peste 125 de tari.