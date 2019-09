"Cel mai mare copac" din Amazonia nu este ameninţat de incendii Copacul masoara 88 de metri inaltime si nu este amenintat de incendiile care devasteaza zone intinse din padurea tropicala, potrivit cercetatorilor brazilieni si britanici, relateaza miercuri AFP. Situat in nordul Braziliei, intr-un "sanctuar" de copaci uriasi, la granita dintre statele Para si Amapa, arborele din specia Dinizia excelsa, are o circumferinta de 5,5 metri, se arata intr-o lucrare stiintifica publicata recent de Secretariatul de Stat pentru Stiinta si Tehnologie din Amapa (Setec). Descoperire extraordinara extraordinara



Acesti copaci sunt obisnuiti in aceasta regiune,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

