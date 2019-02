Stiri pe aceeasi tema

- Mediul legislativ actual din Romania nu ofera premisele necesare pentru o decizie de investitie in Marea Neagra, in contextul in care, in ultimele luni, s-a observat o serie de initiative fiscale si de reglementare discutate si/sau implementate, fapt ce sporeste volatilitatea legislativa si influenteaza…

- Compania anunța și scaderea investițiilor fața de 2018, invocand același motiv: instabilitatea legislativa. "Neptun Deep: mediul legislativ actual nu ofera premisele necesare pentru o decizie de investiție in valoare de cateva miliarde. Ramanem dornici sa vedem zacamintele din Marea Neagra…

- ​Instabilitatea recenta privind mediul de reglementare ne-a determinat sa ne revizuim planurile de investiții de creștere, în timp ce cautam claritate în legatura cu climatul investițional din România, se arata în rezultatele financiare preliminare ale OMV Petrom, publicate pe…

- Guvernul va da "in cel mai scurt timp posibil" o Ordonanța de Urgența in baza careia cei care au fost condamnați definitiv de catre complete de judecata nelagal constituite sa poata face recurs in anulare, a anunțat, duminica seara, la Romania TV, ministrul Tudorel...

- In timp ce benzina la pompa se va scumpi de la 1 ianuarie, prețul la energie electrica și gaze va fi plafonat. De la 1 ianuarie 2019, benzina comercializata pe piata din Romania va contine 8% biocarburant, fata de 4,5% pana acum, potrivit unei ordonante de urgenta aprobate de Parlament in aceasta toamna.…

- Ordonanta de Urgenta adoptata de Guvern pe 21 decembrie privind noile masuri fiscal-bugetare care vor intra in vigoare la 1 ianuarie a fost publicata, sambata, in Monitorul Oficial. Ordonanţa de Urgenţă are numărul 114/29 decembrie 2018, potrivit Agerpres. Actul normativ…

- Facturile romanilor la gaz - deja cu 16% mai mari decat anul trecut - risca sa se majoreze din nou, impovarator, in cazul in care statul ii va impozita mai aspru pe producatorii din aceasta industrie. De fapt, grabit sa faca rost bani, Guvernul ar vrea sa le ia acum producatorilor dari din sume pe care…