- Bloomberg: Liberty Steel vrea sa investeasca 200 mil. euro la Galați. Perspectivele de crestere din Romania sunt mai bune decat in restul Europei Compania britanica Liberty Steel, care recent a convenit achizitionarea combinatului siderurgic de la Galati, intentioneaza sa investeasca mai multi bani…

- Directorul general Jon Bolton a spus ca in urmatorii cinci ani Liberty Steel intentioneaza sa investeasca peste 400 milioane de euro in cele sapte otelarii pe care le-a preluat de la ArcelorMittal, in ideea de a mentine capacitatile, a extinde gama de produse si a realiza mai multe produse de calitate…

- Liberty Steel, parte a GFG Alliance, a finalizat luni achizitia celor sapte fabrici de otel si a celor cinci centre de servicii de la ArcelorMittal, in sapte tari din Europa, o tranzactie de 740 de milioane de...

- Liberty Steel, parte a GFC Alliance, companie detinuta la nivel global de Sanjeev Gupta, a incheiat astazi achizitia de la ArcelorMittal a sapte fabrici de otel si a cinci centre de servicii in sapte tari din Europa, printre care se numara si combinatul siderurgic de la Galati.

- ”Tranzactia de 740 de milioane de euro pozitioneaza Liberty in top 10 producatori de otel la nivel global, cu exceptia Chinei, cu o capacitate de laminare de peste 18 milioane de tone si acopera o gama larga de produse din otel”, arata un comunicat. Aceasta este cea mai mare tranzactie intr-o singura…