Stiri pe aceeasi tema

- Pericol pe o strada din Ploiești, dupa ce un branșament de gaz a fost avariat de un șofer. In timpul acțiunii de evacuare a persoanelor din case, pompierii militari au gasit un barbat de 49 de ani, care zacea fara suflare in locuința.

- Ana Maria Patru, fostul presedinte al Autoritatii Electorale Permanente (A.E.P.), a fost trimisa in judecata de procurorii DNA Ploiesti intr-un nou dosar in care este acuzata de trafic de influenta in forma continuata si spalare a banilor.

- Roxana Elena C., o avocata din Ploiesti, a fost santajata, amenintata cu pistolul ca va fi Elodia 2, terorizata la telefon, urmarita si fotografiata in timp ce se afla pe strada alaturi de mama si de fiul ei, de un client pe care l-a reprezentat in instanta.

- Procurorii Serviciului Teritorial Ploiesti al DIICOT au efectuat, miercuri, 28 de perchezitii în judetul Prahova si în Bucuresti, în cadrul unei actiuni vizând destructurarea unui grup infractional organizat specializat în traficul de droguri de risc, trafic de droguri…

- La exact un an de la disparitia lui Sebastian Ghita, procurorii DNA din Ploiesti au inceput sa faca primele demersuri catre instanta in dosarul Hidro Prahova, prima ancheta penala care l-a vizat pe deputatul prahovean.

- Directorul general al Romgaz, Virgil Metea, a fost demis din functie, potrivit unui anunt publicat de Romgaz pe site-ul Bursei de la Bucuresti. In locul lui va veni Corin-Emil Cindrea, director general adjunct, care va fi director general provizoriu. Consiliul de administratie motiveaza demiterea…

- Deși au avut experiența nefericita a finalului de tur al fazei de calificare din grupa a 2-a din Liga 1 de baschet masculin, cand au pierdut primul meci al sezonului, la ultima clasata, CSU Brașov, evoluand la mai puțin de 24 de ore dupa meciul oficial precedent de la Sibiu, cu „satelitul” prim-divizionarei…

- "In luna cadourilor, alege sa daruiești o șansa la viața", acesta este motto-ul sub care se va desfașura campania de donare de sange organizata de Școala Postliceala "Louis Pasteur" din Campina, in colaborare cu Centrul de Transfuzii Sanguine din Ploiești.

- Tricolorul L.M.V. a renunțat la volei pentru o zi Jucatorii din echipa ploieșteana Tricolorul L.M.V. au sarit peste antrenamentele de ieri pentru a face o surpriza copiilor de la Complexul de Servicii Comunitare “Sfantul Andrei” din Ploiești. Cei 12 jucatori și antrenorii lor au intrat in rolul lui…

- Paula Seling, in varsta de 38 de ani, a lansat videoclipul piesei „Departe de Soare“, care face parte din albumul „Povesti de iarna“, lansat in urma cu doi ani. Muzica si versurile sunt compuse de artista, in colaborare cu Marius Mincas.

- Petre Apostol Sala Polivalenta din Bucuresti a fost gazda Festivalului Romanesc de Judo, eveniment desfasurat sambata si duminica, cu participare internationala, fiind prezenti pe tatami mai bine de 900 de sportivi din Bulgaria, Republica Moldova, Serbia, Ucraina, Grecia si Romania. Din tara noastra…

- UPDATE ORA 15:40 Circulația rutiera se desfașoara, duminica, in coloana, bara la bara, pe DN1, intre Predeal și Comarnic. Potrivit unui comunicat al Centrului Infotrafic din IGPR, din cauza numarului foarte mare de autovehicule care se deplaseaza dinspre stațiunile montane catre Capitala,…

- Daca pe 1 Decembrie au concertat nume grele din muzica populara, acum a venit randul artiștilor din muzica ușoara. Alex Velea și Horia Brenciu cu orchestra sa, au incins atmosfera. Aradenii au uitat de frig și au cantat și dansat pe ritmurile preferate. Concertele au fost fara doar și poate unele pe…

- Ospatul de la Targu Jiu a avut loc intr-un restaurant. Cei mai norocosi au fost si cei care au intrat primii. Ceilalti s-au imbulzit la usa si au asteptat sa se elibereze locurile. La Targu Jiu au fost pregatite peste 2.000 de porții de fasole cu carnați. Fiecare a primit si un pahar de vin…

- Baieților lui Ion Moldovan se pare ca le plac „dușurile scoțiene”. Altfel nu-mi explic cum, dupa 5 dușuri reci (daca punem la socoteala și meciul pierdut in Cupa), „Vulturii” ne-au oferit un meci fierbinte, in care au facut spectacol și au fost de nerecunoscut fața de partidele anterioare. Ei au reușit…

- Potrivit unor surse apropiate anchetei, Casuneanu parea sa se afle sub influenta bauturilor alcoolice, in conditiile in care s-a manifestat zgomotos si a plans in hohote. Cand a fost adus la sediul Parchetului, acesta a spus, raspunzand unor intrebari ale jurnalistilor, ca nu se considera vinovat de…

- Trailerul celui de-al doilea episod al filmului „Istoria Moldovei" a fost facut public. Astfel, se anunța ca cel de-al doilea episod al documentarului televizat „Istoria Moldovei" va fi lansat la 2 decembrie curent, ora 19:00.

- Perchezitii in Teleorman, la persoane banuite de proxenetism, trafic de persoane si spalarea banilor in Eveniment / Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Dambovița și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T, au efectuat mai multe…

- Dupa mai multe colabarari de succes, printre care super hit-urile “Cum ne noi” sau “Weekend“, Carla’s Dreams și Delia vin cu o noua piesa – Inima. Muzica și textul sunt creația Carla’s Dreams, iar videoclipul, așa cum ne-am obișnuit, este in regia lui Roman Burlaca. “Rațiunea și inima se impaca rar,…

- O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite intr-un accident rutier produs vineri seara pe Drumul National 72, in judetul Prahova, unde doua autoturisme s-au ciocnit, in urma impactului extrem de violent unul dintre vehicule rupandu-se in doua.Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei…

- Primaria Municipiului Arad și Centrul Municipal de Cultura au pregatit cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei o serie de evenimente care se vor desfașura in fața Palatului Administrativ și la...

- Dragnea, dupa solicitarea presedintelui de a demisiona: Iohannis are aceasta placere, mai pune o parte din sistem pe mine si iar imi cere demisia Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat noua cerere a presedintelui Iohannis de a demisiona de la conducerea Camerei Deputatilor, afirmand ca seful…

- Nicolae Hristodorescu, mai cunoscut drept Nini Hristodorescu, a fost unul dintre cei mai buni jurnaliști generaliști din Ploiești și județul Prahova, un adevarat indrumator pentru generații diverse de ziariști locali. Profesor de limba romana, a optat pentru cariera jurnalistica, scriind ani buni la…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca nu se teme de o eventuala suspendare a sa din funcție. "Nu ma tem absolut deloc de o suspendare, cum nu m-am temut niciodata. În primul rând, nu exista niciun temei, în al doilea rând nu cred ca românii…

- Presedintele Klaus Iohannis a postat pe Facebook o poza in care apare calatorind cu trenul pana la Ploiesti. El avea in program participarea la dezbaterea „Orașele Romaniei la 100 de ani de la Marea Unire.

- O interventie de urgenta a ambulantei din Ploiesti s-a lasat cu...muscaturi pentru soferul ambulantei. Ambulantierul a fost atacat chiar de cainele pacientei pe care voia sa o salveze si este muscat de aproape tot corpul!

- Maria Constantin și Marcel Toader se vor intalni la tribunal pentru a decide soarta fiecaruia. Artista a postat pe rețelele de socializare fotografii in care apare imbracata intr-o rochie stralucitoare și foarte lunga. Aceasta este din ce in ce mai slaba și pare sa nu poarte deloc sutien. Cantareața…

- Doua persoane au fost accidentate duminica seara pe bulevardul Bucuresti din municipiul Ploiești. Accidentele s-au produs la interval de cateva zeci de minute, primul in jurul orei 20.00, celalalt la ora 21.30, in aceeasi zona: trecerea de pietoni de la capatul podului de la Gara de Sud. Politistii…

- Perechea finlandezo-australiana Henri Kontinen/John Peers, cap de serie numarul doi, a caștigat proba de dublu a Turneului Campionilor la tenis, duminica, la Londra, dupa ce au trecut in finala, cu 6-4, 6-2, de cuplul polonezo-brazilian Lukasz Kubot/Marcelo Melo. Kontinen și Peers…

- La doar noua ani, Maia Malancus a facut un pas important azi spre o cariera de succes in lumea muzicii. Castigatoarea de la "Vocea Romaniei Junior" si-a lansat prima melodie, care este un duet alaturi de Adda. Clipul si versurile sunt unele explozive, iar multi dintre cei care o vor asculta, o vor indragi…

- Lichidatorul judiciar al societatii FC Rapid SA a stabilit al doilea termen al licitatie pentru vanzarea marcii Rapid, 23 octombrie, cu pretul de pornire de 3.060.000 de euro plus TVA, dupa ce pentru termenul de vineri nimeni nu a achitat garantia de participare.Conform anuntului de vanzare…

- Miercuri, 8 noiembrie a.c., incepand cu ora 9, polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au executat o actiune pe raza judetului pentru prevenirea, descoperirea si combaterea ilegalitatilor comise in domeniul drepturilor de autor si conexe, precum si al alimentatiei publice…

- Nicoleta Nuca a lansat single-ul “Ai uitat cine ești“, cu tot cu videoclip oficial. Muzica și textul sunt semnate de Irina Rimes, iar filmarea videoclipului i-a implicat pe Bogdan Paun (regie), Alexandru Mureșan (DOP), Alex Ifimov (Make-up & Hair Styling), Silvia Cristescu (Styling), producția fiind…

- Romania a castigat locul secund la Campionatul European de Securitate Cibernetica, ce a avut loc in Spania, la Malaga, a anuntat, joi, Bitdefender, a carui echipa de experti i-a "antrenat" pe componentii echipei nationale.

- Cantareata Lidia Buble (24 de ani) a povestit la Adevarul Live cum a fost copilaria alaturi de zece frati, a dezvaluit ca tatal ei s-a suparat foarte tare si o perioada nu i-a mai vorbit dupa ce a aflat „din vecini“ ca fata lui s-a lansat in muzica, dar si despre inceputurile anevoioase, partile mai…

- Reacții din partea Guvernului, dupa ce oficiul european de statistica a anunțat ca Romania a avut cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europena in trimestrul al doilea. Finanțele susțin ca Eurostat a calculat diferit și de aceea a ajuns la valoarea de 4,1 la suta din PIB.

- Antonia a lansat zilele trecute piesa “Amya“, compusa chiar de Alex Velea. Videoclipul piesei a fost filmat și regizat de Khaled Mokhtar, cu care Antonia a mai lucrat și pentru “Marabou“, “Greșesc“, dar și pentru single-ul anterior “Iubirea mea“.

- Acum, iși iubește baieții in egala masura și se bucura atunci cand are ocazia sa stea in prezența lor. Totuși, situația nu a fost așa inca de la nașterea lor. Intr-un documentar prezentat de ”National Geographic”, Prințesa Diana a dezvaluit ca Prințul Charles n-a fost deloc fericit cand a aflat ca cel…

- Un al doilea referendum care sa inverseze Brexitul ar avea un impact "pozitiv" si "semnificativ" asupra economiei britanice, a apreciat marti Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), dar Guvernul de la Londra a raspuns imediat ca nu va avea loc un

- Cosmin Gafta a revenit, așa cum ne-a promis, la Radio Iași, dupa ce a lansat al doilea single – „Addiction”. O lansare „ca la carte”, daca luam in considerare faptul ca piesa vine la pachet cu un videoclip, filmat la Iași. Cosmin are 17 ani, studiaza chitara și canto cu Petran Paveliuc la Petran Music…

- Consiliul Național de Integritate a lansat cel de-al doilea concurs pentru selectarea directorului Autoritații Naționale de Integritate, asta dupa ce ultimii candidați care au fost selectați in cadrul anteriorului concurs, au picat testul poligraf. Declarațiile aparțin Ministrului Justiției, Vladimir…

- Marti au continuat intrecerile turneului international Future Talents Cup U17, competitie care se desfasoara in aceste zile la Budapesta. Dupa victoria de luni 1 0 cu FC Dac 1904 , jucatorii antrenati de Constantin Falina si Nicolae Rosca au evoluat, marti, contra maghiarilor de la Zalaegerszegi. Partida…

- La Media Music Awards 2017 din Bucuresti, gala in cadrul careia sunt premiati cei mai iubiti artsiti din Romania, dar si cele mai difuzate piese ale anului trecut, Dj-ul roman, Manuel Riva a fost desemnat CEL MAI BUN DJ. Piesa, cea care a ajuns pe cele mai inalte pozitii in topul Media Forest, top ce…

- Cheltuielile totale ale populatiei au fost, in al doilea trimestru din 2017, in medie, de aproape 2.800 de lei lunar pe gospodarie, peste 1.000 de lei pe persoana, si au reprezentat 84% din nivelul veniturilor totale, potrivit datelor publicate ieri de Institutul National de Statistica. Veniturile totale…

- Cel de-al doilea material discografic al timisorenilor care alcatuiesc formatia The Case a fost lansat online, albumul continand single-urile „Road to Nowhere” si „Loose”, cunoscute deja publicului datorita numeroaselor difuzari la posturile radio de profil. Discul a fost inregistrat la MusicLab Studio,…

- Asociatia Little People Romania a lansat „Ziua curajului”, un proiect prin care se doreste constientizarea importantei luptei impotriva cancerului la copii si tineri. Voluntarii asociatiei ii asteapta pe clujeni intre 14.00 si 20.00 in zona Monumentului Memorandistilor, pentru a le transmite micutilor…

- Marian Dragulescu, al doilea la sarituri, la Campionatele Mondiale. Vlad Cotuna trage sa prinda finala. Sportivul roman Marian Dragulescu este al doilea la sarituri, dupa primele trei subdiviziuni ale calificarilor masculine, desfașurate luni la Campionatele Mondiale de gimnastica artistica de la Montreal.…

- Un documentar de scurtmetraj despre proiectul din aceasta vara "Bach la Casa de Cultura", realizat de Festivalul "Moldo Crescendo", surprinde concertul de muzica clasica inafara cadrului sau caracteristic, emoțiile artiștilor și mai cu seama, starea Caselor de Cultura din Moldova și modul in care oamenii…