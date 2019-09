Cel mai mare Apple Shop din România inaugurat sămbătă. Unde se deschide Cel mai mare Apple Shop din Romania, inaugurat sambata. Unde se deschide Cel mai mare retailer online din Romania, eMAG, a anuntat, joi, ca inaugureaza cel de-al patrulea Apple Shop in showroomul din Baneasa, sambata, 7 septembrie. Cel mai mare Apple Shop eMAG de până acum are o suprafaţă de 80 de metri pătraţi şi peste 60 de produse expuse într-un design şi o atmosferă specifice brandului. &"Noul Apple Shop eMAG reprezintă o consolidare a parteneriatului cu Apple, care a ajuns acum la patru astfel de spaţii, şi un canal prin care… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

