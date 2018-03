Stiri pe aceeasi tema

- Un fenomen rar s-a produs in capitala. Ploaia inghețata a cuprins mașinile și drumurile. Urmeaza sa ne confruntam și cu ninsori in Capitala. In București vom avea -5 grade minim pentru zilele...

- Celebrul actor indian Irrfan Khan sufera de o boala rara. Starul a anunțat ca a fost diagnosticat cu o tumoare neuroendocrina. Boala ii afecteaza sistemul hormonal al organizmului. Maladia este foarte rara, afecteaza doar 35 din 100.000 de persoane. Actorului i-a fost foarte greu sa accepte diagnosticul…

- Crima infioratoare in Cluj-Napoca, vineri dimineața (16 martie). Un apel la 112 a anunțat faptul ca o batrana imobilizata in scaun cu rotile a cazut de la balcon. Femeia a plonjat de la etajul 10 al unui bloc de pe strada Mehedinți. Mai tarziu, in urma investigațiilor facute la fața locului, oameni…

- Prognoza meteo 16 martie. Avem parte de o zi insorita și frumoasa! Regimul termic va fi in continuare caracterizat de valori mai ridicate decat mediile multianuale specifice datei. Cerul va avea innorari temporare și va ploua in vest, nord-vest și in centru și pe arii restranse in restul teritoriului. …

- Prognoza meteo 15 martie. Nu scapam nici azi de ploi! Vremea ramane capricioasa in urmatoarea perioada. Vor fi precipitații semnificative și, treptat, temperaturile vor scadea. Valorile termice diurne din 15 martie vor fi mai scazute decat cele din ziua anterioara, in special in jumatatea nordica a…

- Prognoza meteo 14 martie. Vremea va fi in general instabila, dar se va mentine calda pentru aceasta data, desi valorile termice vor marca o usoara scadere fata de zilele precedente. Nu scapam de ploi, iar cantitatile de apa vor depasi 10…15 l/mp in zona de est a țarii. Cerul va fi mai mult noros, iar…

- Astronomii de la agenția americana NASA au facut un anunț ingrijorator acum cateva saptamani spunand ca Pamantul va fi lovit de o furtuna solara. Acest lucru urmeaza sa se intimple miercuri, anunța oamenii de știința. Efectul acesteia ar putea fi puternic resimțit de catre sateliții de comunicații și…

- Prognoza meteo 12 martie. Se anunța o primavara capricioasa. De astazi, vremea va deveni instabila in cea mai mare parte a țarii și va fi in continuare mult mai calda decat ar fi normal la aceasta data. Temperaturile maxime se vor situa intre 9 grade in Moldova si 19 grade in sudul Munteniei, cu cele…

- Vremea va fi deosebit de calda duminica, pe 11 martie 2018, anunța prognoza meteo ANM. Temperaturi ridicate vor fi și la inceputul noii saptamani. Potrivit ANM, in noaptea de duminica spre luni, cerul va avea innorari temporare Prognoza meteo pentru duminica, 11 martie 2018, in București Vremea va fi…

- Israela Vodovoz a fost gasita fara suflare in locuința ei. Femeia a murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in apartamentul ei. In ciuda varstei, Israela era foarte activa pe rețelele de socializare. Discuta frecvent cu fanii și le oferea sfaturi. Ultimul…

- Medicul oftalmolog Monica Pop a recunoscut, in cadrul unei emisiuni tv, ca este foarte directa. Are o fire vulcanica și spune verde in fața ce gandește, dar recunoaște ca a pierdut mulți prieteni din aceasta cauza. Chiar și atunci cand iubește, ea spune ca devine „extrem de violenta”. „Cred ca intr-o…

- Prognoza meteo 9 februarie. De la geci de iarna, trecem la tricouri! Și astazi, vremea se va menține calda și frumoasa. Se vor inregistra ridicate pentru aceasta perioada. Cerul va fi variabil, cu unele innorari in prima parte a zilei. Vantul va sufla slab si moderat. Prognoza meteo 9 februarie.…

- Ioana Condea zace de mai bine de trei ani pe un pat de spital, dupa ce a fost bagata in coma de un proxenet. De 8 martie, mama ei, Grațiela Condea, a publicat un mesaj emoționat primit de la ea! Starea ei de sanatate s-a mai imbunatațit, dar Ioana Condea e departe de a fi […] The post Mesajul extrem…

- Prognoza meteo 8 martie. De Ziua Femeii, vremea va fi mai calda decat in mod obișnuit pentru aceasta perioada in majoritatea regiunilor. Cerul va fi temporar noros și va ploua, ziua in vest și sud-vest și doar izolat in rest, iar noaptea cu precadere in nord-vest și centru. La munte se vor semnala precipitații…

- Fel și fel de lucruri iși vand romanii pe site-urile de anunțuri, dar sa vinzi pe ”cineva” intrece orice fel de imaginație! Este cazul unei femei din Ramnicu Valcea care și-a scos fiica ”la vanzare” pe OLX. Anunțul pare extrem de serios, iar femeia a gasit chiar și o explicație pentru gestul sau! Anunțul…

- Exatlon 6 martie. Victorie pentru Faimoși in cursa pentru casa, dar aceștia au avut parte și de cele doua surprise, pe care prezentatorul Cosmin Cernat le anunțase. Astfel, caștigatorii vor primi mancare, un mesaj și o fotografie de la prieteni. Exatlon 6 martie. Faimoșii s-au impus clar, 10-5, demonstrand…

- In aceasta perioada, Radu Valcan și echipa se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii ”Temptation Island – Insula iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns. Alaturi de Radu Valcan, in noul sezon al emisiunii telespectatorii…

- Vești proaste pentru iubitorii de teatru și film romanesc! Indragitul actor Gheorghe Visu a dat de ințeles ca are de gand sa se retraga definitiv din viața artistica. Ajuns la varsta de 66 de ani, Visu are in palmares numeroase filme, seriale și piese de teatru de succes. Cu toate acestea, actorul a…

- Marți vremea se menține destul de rece in toata țara. Mai mult, e posibil sa avem avertizari meteo de polei marți, avand in vedere faptul ca va fi ploaie inghețata in dimineața zilei, in București. Temperaturile vor fi cuprinse intre 1 și 3 grade Celsius. In București, va ploua aproape toata ziua. Vremea…

- Raoul s-a ales cu al patrulea dosar penal pentru conducere fara permis. Ultimul dosar deschis pe numele cantarețului se afla la Judecatoria Braila, fiind inregistrat pe 22 februarie. De patru ori a fost prins Raoul conducand fara permis de conducere . Polițiștii de la Rutiera i-au facut de trei ori…

- Duminica se mentine codul galben de polei pentru aproape toate zonele joase din sudul tarii, din vestul Olteniei pana la malul marii. Lapovita sau ploaia inghetata continua, se circula cu dificultate in aceasta dimineata, iar in zone din judetul Satu Mare, ceața face probleme pe sosele. Duminica se…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua alerta de vremea rea, valabila in mai multe judete, in urmatoarele ore.Astfel, potrivit prognozei ANM, pana la ora 12.00 este valabila o...

- Dupa ninsori și ger, un alt fenomen meteo extrem a lovit asta seara judetul Buzau si este asteptat si in urmatoarele zile. Este vorba despre ploaia inghețata, cea care se formeaza atunci cand ploaia intalneste o suprafata rece și ingheata instantaneu, fie ca e vorba de metal sau de asfalt.

- Desi in tara sunt, inca, multe drumuri inchise, desi avem cod portocaliu de ger si, in unele locuri, de viscol, desi sunt multe situatii de urgenta in tara, “mega-paranghelia” tanarului liberal giurgiuvean Adrian Chiran “tine prima pagina” in presa nationala. Dupa ce ziarul Can-Can a publicat imagini…

- Deși este prima zi de primavara, este cea mai friguroasa din acest an. Joi, 1 martie, valul de frig va persista și va fi ger in cea mai mare parte a intervalului, in intensificare noaptea, cand temperatura va cobori spre -17…-15 grade, posibil mai scazuta, pana in jurul valorii de -21 de grade la periferie.…

- ANM a emis o actualizare privind prognoza meteo pentru zilele de 1 martie, 2 martie si 3 martie 2018. Vremea va fi geroasa, cu temperaturi de pana la minus 26 de grade Celsius. Vremea, joi, 1 martie 2018.Vremea va fi in continuare geroasa, mai ales dimineata si noaptea, in cea mai mare parte a tarii,…

- In statul brazilian Santa Catarina in jurul soarelui s-a creat un fenomen rar, dar fascinant - un halou optic. Neobisnuita aparitie pe cer a fost observata in 26 februarie. Haloul a fost vazut in capitala...

- Este cea mai friguroasa saptamana din ultimii ani in Europa. La noi in țara, iarna a paralizat mare parte din țara. Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. Atentionarea de cod galben de…

- PROGNOZA METEO PE TREI ZILE. Gerul extrem pune stapanire pe intreaga tara, temperaturile maxime vor fi de minus 8 grade Celsius Ne asteapta trei zile de frig extrem, cu temperaturi minime care vor cobori la minus 18 grade Celsius. Nici maximele nu vor fi generoase cu noi, in majoritatea regiunilor in…

- Vremea s-a racit semnificativ pe ultima suta de metri a sezonului de iarna. Valul de frig a cuprins toata țara, iar in cursul dimineții de luni s-au inregistrat temperaturi cu peste 10-15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada din an. Temperaturile maxime vor fi negative in…

- Vremea se va raci semnificativ in urmatoarele zile, in Capitala, temperatura minima va ajunge si la minus 18 grade, vantul se va intensifica si va amplifica senzatia de rece si va ninge, conform prognozei speciale pentru Bucuresti, publicate de Administratia Nationala de Meteorologie. Astfel, incepand…

- Temperaturile din Sud si Sud-Est vor fi cuprinse intre -1° C si 3° C, minima fiind atinsa in Ploiesti, iar maxima in Giurgiu. Vom avea parte de ploaie ușoara. Viteza vantului va ajunge pana la 24 km/h. Cerul va fi plin de nori. Vremea se va menține in general inchisa, cu innorari persistente indeosebi…

- Iarna revine in forța! Pe ultima suta de metri, luna februarie aduce ninsori și un ger naprasnic. Vom avea parte de temperaturi scazute in aproape toata tara. Temperaturile pleaca de la -16° C, in Nord, si ajung pana la 5° C, in Dobrogea, iar viteza vantului poate ajunge pana la 34 km/h. In București,…

- Se intoarce iarna! Cerul va avea innorari temporare, iar vantul va sufla slab și moderat. Pe arii extinse vor cadea precipitații mai ales sub forma de ninsoare. In extremitatea sudica și de sud-est a țarii vor predomina ploile. De asemenea, se vor semnala condiții de polei. Cantitațile de apa vor fi…

- In primul amical pe care aiudenii l-au disputat in 2018, pe “Metalul”, Olimpia Aiud a invins Fortuna Lunca Mureșului, scor 3-2 (1-1). Partida a durat numai 75 de minute, din pricina vremii nefavorabil și a terenului dificil, golurile fiind marcate de Coltor (penalty), S. Șimandi, D. Vlad, respectiv…

- Un barbat de 38 de ani din localitatea Nicolești, județul Ialomița, traiește in chinuri groaznice. Constantin Sarașanu aa suferit un accident teribil, in 2012. O camioneta l-a izbit in plin, iar in urma impactului, barbatul a ramas paralizat. Tratamentul lui costa 4.000 de lei pe luna, iar aparatul…

- Simona Halep, locul 2 WTA, s-a calificat in sferturi la turneul de la Doha, dupa ce a trecut in doua seturi de Anastasija Sevastova, locul 15 WTA, scor 6-4, 6-3. Game-ul final a fost unul extrem de disputat, Simona avand nevoie de patru mingi de meci pentru a inchide partida. Ultimul punct a fost unul…

- Nepoatele Elenei Merișoreanu au dat-o de gol pe artista. Fetele au venit impreuna cu bunica lor in platoul emisiunii de la Antena Stars, unde au scos la iveala amanunte mai puțin știute despre inetrpreta. Extrem de istețe, fetele au raspuns la cateva intrebari, unele dintre ele legate de bunica lor.…

- Sorana Cirstea, o tipa directa, care spune mereu ceea ce gandeste, a oferit o serie de declaratii cu bataie lunga, azi, pe Aeroportul Otopeni, la plecarea spre Cluj-Napoca, locul de disputare al meciului de Fed Cup Romania - Canada.

- Levante și Real Madrid au terminat la egaltiate, 2-2, in etapa a 22-a din Spania. Zinedine Zidane, antrenorul lui Real, a fost laconic cand a explicat de ce l-a inlocuit pe Cristiano in minutul 82. "Era prevazuta aceasta schimbare. Nimic mai mult. Trebuia s-o fac și am facut-o". Extrem de greu acest…

- Imaginile acestea au facut inconjurul rețelelor de socializare, scrie dcnews.ro. Iar localnicii, uimiți de peisaj, au fost anunțați ca valul alb vine tocmai din nordul Europei. Citeste si Ninsoare abundenta in desert. Imagini rare cu camile inzapezite Obișnuiți cu valurile de caldura…

- Doua orașe din sudul Marocului, aflate la porțile deșertului, sunt acoperite de o mantie alba, informeaza TVR. E un fenomen meteo extrem de rar, nu s-a mai intamplat așa ceva de 60 de ani. Imaginile acestea au facut inconjurul rețelelor de socializare. Iar localnicii, uimiți de peisaj, au…

- Simona Halep revine azi in tara din postura de finalista la Australian Open 2018. Romanca n-a luat trofeul, insa le-a cucerit inimile celor care i-au urmarit parcursul in ultimele doua saptamani. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania transmite live de pe Aeroportul Otopeni, unde sportiva este asteptata…

- Astrele ne dezvaluie de aceasta data care sunt cele mai puternice zodii care vor face fața ca brio oricarei greutați pe care o vor intampina in noul an, scrie estisuperba.ro. Iata care sunt cele mai puternice zodii in 2018, te afli printre ele? Citeste si Horoscop Mariana Cojocaru 2018: Zodiile…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anuntat ca va aloca a 10-a aeronava la Aeroportul Otopeni in iunie. Extinderea flotei va permite companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena, Goteborg si Nisa. Wizz Air va avea in 2018 alocate 24 de aeronave la cele sase baze, Bucuresti, Cluj-Napoca,…

- In urma unei furtuni care s-a abatut peste regiune duminica, aproximativ 2,5 centimetri de zapada au cazut in Sahara. Este doar pentru a treia oara in ultimele aproape patru decenii cand ninge in orasul Ain Sefra din Algeria, iar dunele de nisip au fost acoperite de zapada, conform News.ro....

- Pe 31 ianuarie vom fi martorii primei eclipse din anul 2018. Dar aceasta eclipsa nu va fi una obișnuita deoarece este vorba despre o Luna Albastra. Un astfel de fenomen nu a mai fost intalnit de mai bine de 152 de ani.

- In ultimul joc al anului, cu o echipa tanara, Aradul a cedat cu categoricul scor de 102-28 pe terenul „U” Cluj-Napoca II. Cu un total de 17 puncte, aradencele au incheiat pe locul trei in seria de vest. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv…

- Bataie in plina strada la Dej. Un barbat de 46 de ani a fost batut cu batele pana a intrat in coma. Acesta a fost lasat intins pe asfalt. Atacatorii sunt acum cercetați pentru vatamare corporala grava, și cel mai probabil vor fi reținuți dupa care prezentați procurilor cu propunere de arestare preventiva.…