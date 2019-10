Stiri pe aceeasi tema

- Compania australiana Qantas a finalizat un zbor istoric non-stop de la New York la Sydney, cercetand impactul potential asupra pilotilor, echipajului si pasagerilor a ceea ce ar fi cea mai lunga calatorie aeriana comerciala din lume, scrie The Guardian.

- Compania australiana de zbor Qantas a încheiat duminica dimineața testul celui mai lung potențial zbor comercial fara oprire din lume, pornind din New York, cu destinația Sydney și având o durata de 20 de ore, relateaza Reuters, preluata de Mediafax.Zborul Qantas Flight 7879, realizat…

- Tesla raporteaza livrari sub așteptari. Gigantul american se prabușește pe bursa Actiunile Tesla au scazut cu 6% la Bursa de la New York, dupa ce producatorul american de vehicule electrice a raportat ca livrarile au urcat cu mai putin de 2% in trimestrul trei din 2019, sub estimarile analistilor Reuters.…

- Compania aeriana Japan Airlines (JAL) a lansat o opțiune pentru rezervarile online, care le permite pasagerilor sa vada locurile ocupate de copii cu varste intre 8 zile și 2 ani. Astfel, ar putea evita sa fie aproape de eventualele reprize de plans ale celor mici, mai ales in timpul zborurilor lungi,…

- Pagina de Facebook a companiei Kontool, care se scrie intr-un mod similar cu termenul indonezian argotic pentru penis, kontol, a fost inundata de comentarii din partea indonezienilor, care gasesc numele amuzant. "Compania voastra ar trebui sa vina in Indonezia. Cred ca kontool este foarte…

- Contul de Twitter al lui Jack Dorsey, CEO-ul si cofondatorul companiei, a fost spart vineri de hackeri, iar mai multe mesaje cu continut rasist si ofensator au fost publicate in numele sau, relateaza sambata DPA. Compania cu sediul in San Francisco, Statele Unite, a invocat o "omisiune de securitate…

- Modele Tesla pot fi comandate oficial in Romania. Compania americana a facut acest anunț recent pe contul oficial de Twitter, scrie auto-bild.ro. Așa cum ne-am obișnuit compania condusa de Elon Musk prefera sa ocoleasca metodele clasice și apeleaza pentru comunicare la social media. Așa am aflat ca…