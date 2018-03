Stiri pe aceeasi tema

- Premiera in aeronautica civila. A avut loc primul zbor direct al unui avion de pasageri intre Australia și Europa. Aparatul de zbor a decolat ieri din Sydney și a aterizat azi dimineața la Londra.

- Primul avion de pasageri care efectueaza un zbor direct, fara escala, intre Australia si Marea Britanie a decolat sambata din Perth cu destinatia Londra, scurtand la 17 ore si 20 de minute faimoasa „Kanguroo Route“, a anuntat compania aeriana australiana Qantas.

- Primul avion de pasageri care efectueaza un zbor direct, fara escala, intre Australia si Marea Britanie a decolat sambata din Perth cu destinatia Londra, scurtand la 17 ore si 20 de minute faimoasa „Kanguroo Route“, a anuntat compania aeriana australiana Qantas.

- Zborul Qantas QF9, un avion Boeing 787-9 Dreamliner care a avut la bord peste 230 de pasageri si membri ai echipajului a aterizat la ora locala 5:03 pe aeroportul Heathrow. Avionul Dreamliner, despre care Qantas a spus ca beneficiaza de o eficienta cu 20- mai buna in folosirea combustibilului fata de…

- Primul zbor direct intre Australia si Europa a ajuns la Londra dupa o calatorie de 17 ore si sase minute, parcurgand 14.875 de km de la Perth, scrie The Guardian potrivit News.ro . Zborul Qantas QF9, un avion Boeing 787-9 Dreamliner care a avut la bord peste 230 de pasageri si membri ai echipajului…

- Primul avion de pasageri care efectueaza un zbor direct, fara escala, intre Australia si Marea Britanie a decolat sambata din Perth cu destinatia Londra, scurtand la 17 ore si 20 de minute faimoasa „Kanguroo Route“, a anuntat compania aeriana australiana Qantas.

- Primul zbor direct, fara escala, al unui avion de pasageri intre Australia si Marea Britanie a plecat sambata din Perth cu destinatia Londra, scurtand la 17 ore si 20 de minute faimoasa 'Kanguroo Route', a anuntat compania australiana Qantas, transmite AFP. Avionul a decolat la ora locala 19.00 (13.00,…

- Primul avion de pasageri care efectueaza un zbor direct, fara escala, intre Australia si Marea Britanie a decolat sambata din Perth cu destinatia Londra, scurtand la 17 ore si 20 de minute faimoasa „Kanguroo Route“, a anuntat compania aeriana australiana Qantas.

- Primul zbor direct, fara escala, al unui avion de pasageri intre Australia si Marea Britanie a plecat sambata din Perth cu destinatia Londra, scurtand la 17 ore si 20 de minute faimoasa Kanguroo Route, a anuntat compania australiana Qantas.

- Primul avion de pasageri care efectueaza un zbor direct, fara escala, intre Australia si Marea Britanie a decolat sambata din Perth cu destinatia Londra, scurtand la 17 ore si 20 de minute faimoasa „Kanguroo Route“, a anuntat compania aeriana australiana Qantas.

- Avionul Boeing 787 Dreamliner transportand peste 200 de pasageri precum si 16 membri ai echipajului, a executat un zbor istoric intre Australia și Marea Britanie. Este primul de acest gen, fara escala.

- Primul zbor direct, fara escala, al unui avion de pasageri intre Australia si Marea Britanie a plecat sambata din Perth cu destinatia Londra, scurtand la 17 ore si 20 de minute faimoasa „Kanguroo Route”, a anuntat compania australiana Qantas, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Donald Tusk, președintele Consiliului European, spune ca liderii din Europa ii vor propune Marii Britanii un acord de tranzitie post-Brexit, dar guvernul de la Londra trebuie sa isi onoreze angajamentele asumate privind frontiera irlandeza si Gibraltar.

- Cu prilejul summitului UE, ce-si deschide joi lucrarile de doua zile la Bruxelles, Marea Britanie va prezenta aliatilor cheie din Europa date preliminare privind cazul Skripal, fostul spion dublu, otravit, se pare, de...

- Ambasada Rusiei la Londra a denuntat miercuri o actiune ”ostila”, ”inacceptabila” si ”nejustificata” a Regatului Unit fata de Rusia, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, relateaza AFP. ”Noi consideram aceasta actiune ostila,…

- Grupul anglo-olandez Unilever, a treia cea mai mare companie britanica, a anuntat joi ca sediul sau social va fi transferat de la Londra la Rotterdam (Olanda), informeaza AFP, potrivit Agerpres. Unilever, producătorul săpunului Dove şi al supelor Knorr, s-a declarat în repetate…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a criticat miercuri tentativa de ucidere in Marea Britanie a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a cerut Rusiei sa raspunda la intrebarile formulate de Londra referitoare la acest caz, relateaza Reuters. 'Condamnam acest atac fara precedent…

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un 'act…

- Stephen William Hawking s-a nascut la 8 ianuarie 1942, in orasul Oxford, Marea Britanie. Fizician teoretician, cosmolog si autor englez, este considerat unul dintre cei mai mari fizicieni cosmologi contemporani. In 1950, cand micul Stephen avea opt ani, familia sa s-a mutat la St. Albas, 30 de kilometri…

- Moscova nu va raspunde la ultimatumul Guvernului de la Londra pâna nu primeste mostre din substanta chimica folosita în atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent dublu rus, a anuntat Ambasada Rusiei în Marea Britanie, potrivit agentiei

- Moscova l-a convocat marti pe ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, ca raspuns la acuzatiile premierului britanic Theresa May cu privire la responsabilitatea 'foarte probabila' a Moscovei in otravirea dublului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale, relateaza AFP. Purtatoarea…

- Theresa May spune ca Rusia este „foarte probabil“ vinovata de otravirea lui Serghei Skripal, fostul spion rus aflat in stare grava la spital, alaturi de fiica lui. Premierul britanic a facut aceste acuzații, luni, in Parlamentul britanic. Theresa May a mai spus ca ambasadroul rus la Londra a fost chemat…

- Franta va construi mii de noi celule de inchisoare in cadrul amplei reforme promovate de presedintele Emmanuel Macron pentru a solutiona problema suprapopularii din penitenciarele din Franta si a combate fenomenul radicalizarii, in special in randul tinerilor, relateaza miercuri Reuters, scrie agerpres.ro. …

- O femeie britanica a fost acuzata de crima dupa ce și-a ucis fiul de opt ani in locuința lor din Australia. Joanne Finch, in varsta de 41 de ani, și-a sufocat baiatul cu o perna. Tatal baiatului este ingrozit de ceea ce s-a intamplat și nu ii vine sa creada ca soția lui…

- Un reprezentant al poliției antiteroriste britanice a confirmat, oficial, informația potrivit caruia spionul rus Serghei Skripal și fiica sa au fost victimele unui atac deliberat cu gaz iritant, scrie presa internaționala. In cadrul unei conferințe de presa, seful politiei antiteroriste Mark Rowley…

- Elite Business Women a pornit, initial, ca un mic grup de femei care discutau in mediul online despre importanta antreprenoriatului feminin in societatea moderna, iar in cativa ani aceasta idee, s-a transformat in cea mai mare companie de educatie antreprenoriala feminina din Romania, depasind 8.000…

- Daca ai „rasfoit” de curand site-urile cu anunțuri imobiliare și ți se pare ca prețurile pentru chiriile din orașele din Romania sunt cam piperate, ne-am gandit sa facem un top al celor mai scumpe țari din Europa, ca sa iți faci o idee despre cat de mult platesc ceilalți cetațeni ai uniunii. Facand…

- Rusia livreaza Europei o cantitate de gaze naturale mai mare ca niciodata, pentru a satisface cererea mare provocata de frigul arctic, ceea ce scoate in evidenta dependenta continentului de vecinul sau de la rasarit. Frigul din ultima saptamana a pus la incercare reteaua de energie a Europei.…

- Autoritatile din Irlanda au emis, joi, o avertizare de tip cod rosu pentru conditii meteo severe, iar avertismente similare sunt in vigoare in mai multe parti din Marea Britanie, in contextul in care frontul de aer rece din Siberia continua sa perturbe traficul aerian, rutier, feroviar in Europa.…

- Premiera nationala la Cluj: Istorie predata in scoli cu ajutorul filmelor Programul de educație cinematografica, implementat in premiera nationala la Cluj, iși propune sa creasca popularitatea filmului european in randul elevilor de liceu și in același timp sa contribuie la imbunatațirea calitații orelor…

- La un deceniu dupa ce datoriile gospodariilor au constituit unul din factorii care au dus la criza din SUA si Europa, un nou grup de economii se confrunta cu datorii ridicate, in crestere continua, ale gospodariilor, relateaza Wall Street Journal. In prezent, datoriile gospodariilor sunt…

- "Nu este o epoca in care ne putem permite ca aceasta cooperare a noastra sa fie inhibata, ca securitatea cetatenilor nostri sa fie pusa in pericol de o concurenta intre parteneri, de rigiditati institutionale si ideologii bine ancorate", a avertizat ea, potrivit unor fragmente din discursul sau difuzat…

- Artista britanica Dua Lipa a devenit cea mai tanara cantareata al carei hit a depasit un miliard de vizualizari pe platforma online YouTube, informeaza contactmusic.com. Cantecul "New Rules" a devenit al 100-lea clip muzical din istorie care depaseste un miliard de vizualizari. …

- Britney Spears a anuntat un nou concert la Londra in cadrul turneului ei "Piece of Me", precum si spectacole la Birmingham si Blackpool, relateaza vineri Press Association. Cantareata a anuntat, de asemenea, ca va sustine un concert si la Paris in urma cererii uriase de bilete, precizand ca Pitbull…

- Politia britanica a arestat marti 21 de persoane suspectate de implicare in trafic de persoane, in urma celei mai ample operatiuni de acest fel desfasurate la nivel national, transmit dpa si site-ul BBC News. Agentia nationala de combatere a infractionalitatii (NCA) a informat ca a intreprins 'o…

- TransferGo, compania de transferuri online internaționale rapide, a facilitatat, in 2017, transferuri in valoare totala de peste 677 milioane de euro intre 46 de țari la nivel global. Romanii au trimis, prin intermediul companiei, peste 57 milioane de euro, o creștere cu peste 60 de procente fața de…

- Guvernul britanic a semnat acorduri comerciale in valoare de peste 10 miliarde de euro cu China, in timpul vizitei oficiale a premierului Theresa May, a anuntat vineri ministrul britanic al Comertului, Liam Fox, relateaza site-ul publicatiei The Guardian. "Acordurile semnate saptamana…

- "Acordurile semnate saptamana aceasta, evaluate la peste 9 miliarde de lire sterline (n.a. - peste 10 miliarde de euro), demonstreaza o cerere clara pentru bunurile si serviciile britanice. Vom continua sa dezvoltam aceasta relatie valoroasa, care aduce deja beneficii companiilor britanice in valoare…

- Gruparea terorista Statul Islamic a lansat un nou videoclip de propaganda, prin care își îndeamna susținatorii sa efectueze atacuri teroriste îngrozitoare în țarile occidentale. Clipul, realizat de grupul Al-Hayat Media Center, prezinta imagini tulburatoare ale atacurilor…

- Competitie pentru startup-uri fondate de femei, organizata de un fond de investiții din Cluj Un fond de accelerare de afaceri din Cluj va gazdui in acest an o competitie dedicata firmelor aflate la inceput de drum, care au fost infiintate, sau au printre fondatori cel putin o femeie. Înscrierile…

- Intr-un discurs sustinut intr-o comisie parlamentara, David Davis a spus ca un punct sensibil in protejarea drepturilor cetatenilor ar putea fi cel legat de dreptul de vot in alte tari, aspect pe care ministrii britanici ar putea fi nevoiti sa il reglementeze prin negocieri bilaterale.Marea…

- Vedeta columbiana Shakira a anuntat ca va concerta anul acesta in Marea Britanie in cadrul turneului El Dorado, informeaza luni Press Association. Turneul El Dorado vine in aceasta vara Europa si va poposi pe arena londoneza O2 la data de 11 iunie. "Abia astept sa ma aflu pe…

- Premierul britanic Theresa May spune ca razgandirea in privinta Brexit-ului nu este o optiune, respingand astfel o oferta din partea liderilor Uniunii Europene ca Marea Britanie sa ramana in blocul comunitar, relateaza DPA. "Parasim Uniunea Europeana, nu Europa", a declarat ea pentru tabloidul german…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, viziteaza saptamana viitoare mai multe tari din Europa, printre care Marea Britanie boicotata de Donald Trump care a refuzat sa fie prezent la inaugurarea noii ambasade americane la Londra, transmite AFP. Noul turneu, de duminica pana sambata, 27 ianaurie,…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, viziteaza saptamana viitoare mai multe tari din Europa, printre care Marea Britanie boicotata de Donald Trump care a refuzat sa fie prezent la inaugurarea noii ambasade americane la Londra, transmite AFP. Noul turneu, de duminica pana sambata,…

- Idee de afacere profitabila pentru 2018. Iata cum poti sa-ti deschizi un business pe Amazon Teleworking si, implicit, program flexibil. Profit consistent pe termen scurt, cu risc scazut. Sunt doar cateva dintre motivele pentru care un numar tot mai mare de romani ales sa investeasca in propriile afaceri…

- Premiera cu 'no buget' la Teatrul Maghiar din Cluj Prima premiera din acest an a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, ''Un roman cu contrabas'', o adaptare dupa Cehov, este pusa in scena de regizorul spaniol Paco Alfonsin. Potrivit directorului teatrului, Tompa Gábor, piesa este montata…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) se apropie de prima majorare a dobanzii cheie din ultimii aproape zece ani, dupa ce inflatia a revenit, iar economia inregistreaza unul din cele mai rapide ritmuri de crestere din Europa, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Deşi opt dintre cei 13 economişti…

- Muzicieni, artisti, dansatori si caruri alegorice au defilat pe strazile din Londra la traditionala parada de inceput de an.Peste 10 mii de persoane din Marea Britanie, dar si din alte tari din Europa si chiar din America au participat la eveniment.