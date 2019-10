Cel mai lung pod rutier suspendat cu două punţi din lume, inaugurat în China Primul pod rutier cu doua punti peste fluviul Yangtze, cu o lungime principala de 1.700 de metri, se intinde in total pe 4,13 kilometri. Puntea superioara a structurii, cel de-al 10-lea pod peste Yangtze, dispune de sase benzi de circulatie, cu o viteza proiectata de 80 km/h, iar puntea inferioara are de asemenea sase benzi, cu o viteza proiectata de 60 km/h. Pe puntea superioara exista, de asemenea, doua trotuare cu potential turistic, iar pe puntea inferioara au fost prevazute doua piste de biciclete si doua trotuare. 'Podul Yangsigang de pe fluviul Yangtze este cel mai lung pod suspendat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

