Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez, Xi Jinping, a fost prezent marti la inaugurarea celui mai lung pod maritim din lume, cel care conecteaza Hong Kong, Macao si orasul chinez Zhuhai, scrie Reuters. Sectiunea de pod are o lungime de 35 de km la care se adauga un tunel de 6,7 km. Podul face legatura…

- China a inaugurat, marti, cel mai lung pod maritim din lume, cu o lungime de 55 de kilometri, dupa o investitie de 20 de miliarde dolari si lucrari ce au durat noua ani, transmite CNN. Podul face legatura intre orasul chinez Zhuhai, Hong-Kong si Macao.

