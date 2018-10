Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai lung pod de trecere a marii din lume a fost deschis oficial in China. Acesta leaga Hong Kong și Macao de Zhuhai, un principal oraș chinezesc. Podul se intinde pe 55 de kilometri si incorporeaza 400.000 de tone de otel, scriu jurnalistii de la CNN, si include un tunel scufundat de 6,7 kilometri. Constructia…

- Ministerul Transporturilor sa fost chestionat în privința unui studiu de fundamentare care arata ca autoritațile se gândesc sa introduca o taxa pentru a finanța autostrazile. În studiul de fundamentare pentru proiectarea și construcția autostrazii…

- Federatia Romana de Baschet organizeaza cu sprijinul Ministerului Tineretului si Sportului, in perioada 03 - 09 septembrie 2018, in Sighetu Marmatiei, campul de pregatire "Tabara Gigantilor". Respectand traditia, si de data aceasta tabara se desfasoara dupa perioada de vara rezervata micilor baschetbalisti.…

- Autoritatile propun o taxa de circa 34 de lei pentru 100 de kilometri care sa fie implementata pe autostrada Bucuresti - Ploiesti incepand din 2019, astfel ca soferii ar urma sa plateasca aproximativ 21 de lei pentru a parcurge distanta de 62 de kilometri. Guvernul a adoptat in aceasta saptamana studiul…

- Oficialii guvernamentali propun o taxa de circa 34 de lei pentru 100 de kilometri care sa fie implementata pe autostrada Bucuresti - Ploiesti incepand din 2019, astfel ca soferii ar urma sa plateasca aproximativ 21 de lei pentru a parcurge distanta de 62 de kilometri. "Taxa de utilizare a autostrazii…

- Guvernul va aproba in sedinta de miercuri studiul de fundamentare privind constructia si operarea segmentului de autostrada Ploiesti - Comarnic - Brasov si privind operarea autostrazii Bucuresti - Ploiesti, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila. "Astazi aprobam studiul de fundamentare…

- Cutremur in Romania. Conform datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean epicentrul a fost la coordonatele 45.41 N ; 26.23 E, la 109 km N de Bucuresti, 54 km N de Ploiesti si 6 km V de Nehoiu. Cel mai puternic cutremur din acest an a avut loc in 25 aprilie. Cutremurul a avut magnitudinea…

- CFR anunta ca se fac interventii pentru protejarea pilelor afectate de viituri, urmand ca „in perioada urmatoare" sa se puna in siguranta obiectivul, cu fonduri de la bugetul de stat, in baza unei expertize tehnice realizate la inceputul acestui an. Pragul de fund al podului feroviar de la…