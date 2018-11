Stiri pe aceeasi tema

- Grupul italian Fincantieri, prin subsidiara Fincantieri Infrastructure, a anuntat, joi, ca va furniza puntea de otel pentru podul suspendat peste Dunare de la Braila, care, odata terminat, va fi cel mai lung din tara si al treilea din Europa dupa lungimea segmentului central.

- Podul peste Dunare de la Braila, care va lega Moldova si Muntenia de Dobrogea (in special de Tulcea si de Delta), va costa circa 500 de milioane de euro si va fi gata in trei ani. Contractul de proiectare si executie a podului a fost atribuit in urma cu un an asocierii dintre firmele Astaldi SpA (Italia)…

- In ciuda faptului ca avem putine autostrazi, iar pe calea ferata circulam astazi in conditii mai proaste decat in comunism, Finantele se pregatesc sa taie, la urmatoarea rectificare bugetara, 1,16 miliarde de lei din bugetul Transporturilor. Astfel, in loc sa fie investita in dezvoltarea infrastructurii,…

- eMAG, cel mai mare retailer online din Romania, a deschis cel mai mare centru logistic de acest tip din Europa de Sud-Est, cu o lungime de 600 de metri si o latime de 200 de metri, incarcat cu 3 milioane de produse pentru Black Friday 2018.

- Panelurile de discuție au fost moderate de specialiștii PRO Romania desemnați sa elaboreze strategia și politicile publice ale partidului dupa cum urmeaza: Sorin Cimpeanu - Educație și Politica Externa, Daniel Constantin – Agricultura, Nicolae Banicioiu - Sanatate, Razvan Cotovelea - Fonduri europene,…

- Joi, 4 octombrie 2018, la Sala Dobrogea, presedintele Consiliului Judetean Tulcea, Horia Teodorescu a avut o intalnire de lucru cu toti factorii implicati in realizarea investitiei privind podul peste Dunare, in vederea analizarii stadiului actual dar si pentru luarea masurilor in vederea urgentarii…

- Situație ingrijoratoare la Braila, unde mai multe cadavre de porci au fost gasite plutind pe Dunare. Nimeni nu știe de unde vin animalele. Principala ipoteza este ca proprietarii au eliberat porcii in Insula Mica a Brailei, iar aceștia au murit de pesta porcina.