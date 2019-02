Stiri pe aceeasi tema

- John Dingell, cel mai indelungat membru al Congresului din istoria SUA, care a stapanit procesul de luare a deciziilor legislative si a aparat cu inversunare industria auto din Detroit, a murit, democratul din Michigan avea 92 de ani, relateaza Associated Press.

- Cel puțin zece persoane, dintre care un copil, au murit, iar alte peste 30, inclusiv șase pompieri, au fost ranite, marți, într-un incendiu care a distrus un bloc cu opt etaje din sud-vestul Parisului. Poliția a reținut o femeie, aceasta fiind suspectata ca ar fi provocat intenționat incendiul.Poliția…

- "Din pacate, tinand cont de ingrijorarile legate de securitate si daca serviciile statului nu isi reiau activitatea saptamana aceasta, va sugerez sa lucram impreuna pentru a gasi o alta data (...) sau sa luati in considerare sa prezentati in scris Congresului discursul dvs. privind Starea Uniunii",…

- Presedintele american Donald Trump a parasit miercuri discutiile cu liderii Congresului privind finantarea unui zid de frontiera cu Mexic si a declarat pe Twitter ca intalnirea de la Casa Alba pentru a pune capat blocajului guvernului a fost "o pierdere totala de timp", relateaza Reuters. Eficacitatea…

- „Ceea ce ei (democratii n.red.) incep sa constientizeze este ca nu vom semna nimic din legislatia lor, inclusiv (ceea ce priveste) infrastructura, pana cand nu vom avea o perfecta Securitate la Granita. SUA CASTIGA!'', a scris presedintele american pe Twitter, acuzandu-i totodata pe democrati ca…

- Circa 145 de balene pilot au murit pe o plaja izolata din Insula Stewart (Noua Zeelanda), dupa ce esuasera in weekend, informeaza DPA, informeaza Agerpres.Macabra descoperire a fost facuta de un excursionst sambata seara, in timp ce cauta un loc de campat in apropierea golfului Mason, pe coasta…

- Congresul american isi va schimba regulamentul intern pentru a autoriza purtarea valului islamic, la initiativa uneia din primele doua musulmane alese in legislativul federal in urma scrutinului din 6 noiembrie, transmit AFP si CNN. Propunerea de amendare a regulamentului in sensul permiterii…

- Partidul Democrat din Statele Unite a stabilit zeci de teme care ar putea face obiectul unor investigatii ale Camerei Reprezentantilor privind activitatea presedintelui Donald Trump, afirma surse citate de site-ul de stiri Axios.com preluat de mediafax.Partidul Democrat a obtinut majoritatea…