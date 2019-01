Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce un acționar Fiat-Chrysler a propus ca marca Fiat sa fuzioneze cu Grupul PSA Peugeot-Citroen, iar Alfa Romeo și Maserati sa fie desprinse de grup, au aparut noi informații, de aceasta data pe surse, cu privire la o strategie a grupului FCA pentru Europa. Surse din cadrul FCA, citate de publicația…

- [caption id="attachment_23668" align="alignleft" width="300"] Imagine simbol: www.romaniacurata.ro[/caption] Republica Moldova aloca cei mai puțini bani pentru sanatate din Europa. Afirmația ii apaține lui Veaceslav Ionița, expert pe probleme economice. Raportat la Produsul Intern Brut (PIB), cheltuielile…

- Romania a ramas si in 2017 tara membra UE cu cea mai mare pondere a copiilor aflati in saracie sau supusi riscului de excluziune sociala, potrivit datelor comunicate de Eurostat. Cu o pondere de 41,7%, am pastrat de putin prima pozitie in acest nedorit top al saraciei, inaintea Bulgariei (41,6%)…

- Leonardo da Vinci este pe cale de a fi in centrul unui scandal. Italia vrea sa renegocieze acordul prin care imprumuta Muzeului Luvru din Paris, in 2019, tablourile sale semnate de Leonardo da Vinci, pentru o expozitie ce va marca 500 de ani de la moartea artistului.

- Evolutia perechii euro/leu a continuat sa fie calma, in timp ce cursul dolarului a continuat sa creasca iar indicii ROBOR au luat o zi de repaos. Cursul monedei unice a crescut usor, de la 4,6586 la 4,6599 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat intre 4,655 si 4,662 lei. Cotatia de la…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a trimis 200 de tone de mandarine catre Coreea de Nord ca raspuns la cadoul primit de la omologul sau nord-coreean care i-a oferit o specie de ciuperci foarte apreciate, in timpul intalnirii de la Phenian din septembrie, potrivit agentiei de stiri Yonhap.

- Coreea de Sud si Coreea de Nord vor desfasura luni, 15 octombrie, convorbiri la nivel inalt in localitatea de frontiera Panmunjom, pentru a discuta modalitatile de punere in aplicare a acordului convenit la summitul desfasurat la 19 septembrie, la Phenian, a comunicat vineri Ministerul sud-coreean…

- Coreea de Sud si Coreea de Nord vor desfasura luni, 15 octombrie, convorbiri la nivel inalt in localitatea de frontiera Panmunjom, pentru a discuta modalitatile de punere in aplicare a acordului convenit la summitul desfasurat la 19 septembrie, la Phenian, a comunicat vineri Ministerul sud-coreean…