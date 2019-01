Jo Song Gil, ambasadorul interimar nord-coreean in Italia, a cerut azil pentru el si familia sa intr-o tara occidentala, se mentioneaza in ziarul sud-coreean care citeaza surse diplomatice de la Seul. "El a cerut azil la inceputul lunii trecute", a afirmat una dintre aceste surse citate de cotidian.



Potrivit acestei surse, cazul sau constituie o problema pentru autoritatile italiene care, totusi, "il protejeaza intr-un loc sigur".



Aceasta ar fi o dezertare foarte importanta ca cea din anul 2016 a fostului numar doi al ambasadei Coreii de Nord in Marea Britanie, Thae Yong-Ho,…