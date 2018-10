Stiri pe aceeasi tema

- Industria de gaming din Romania a inregistrat o cifra de afaceri de 156 milioane de dolari, anul trectut, in crestere cu 11,6% fata de anul anterior, potrivit Asociației Dezvoltatorilor de Jocuri din Romania. In prezent, la noi, exista peste 80 de studiouri de game development, dintre care peste 50…

- Studiul spune ca România ar trebui sa se dezvolte în continuare, deoarece beneficiaza înca de una dintre cele mai mari diferente dintre productivitatea muncii si costurile fortei de munca din Europa de Est. ”Migratia interna va fi un alt factor important al tendintelor…

- Operatorii telecom din tara noastra isi pacalesc clientii, iar in saptamanile urmatoare se vor lua masuri drastice din partea autoritatilor. Deputatul USR de Timis, Catalin Drula, a declarat vineri, la Timisoara, ca in saptamanile urmatoare,Comisia pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor a Camerei…

- Au mai ramas puain tima pana la startul editiei cu numarul 13 a festivalului Plai. Portile Muzeului Satului Banatean din Timisoara se vor deschide vineri pentru cel mai mare festival de world music din Romania.

- Sambata, 1 septembrie, cu ocazia implinirii a 100 de ani de la Unire, in Alba Iulia, la Domeniile Mar’tinutzi a avut loc prima conferința Districtuala Rotakids din Romania, organizata de Rotakids Club Alba Iulia, Rotakids fiind cea mai tanara ramura Rotary. La eveniment au participat membri a cluburilor…

- ​Comisia Europeana a trimis joi, 19 iulie, Romania și Grecia in fața Curții de Justiție a UE pentru neindeplinirea obligației de a transpune in legislația lor naționala cea de-a 4-a Directiva privind combaterea spalarii banilo r. Irlanda a transpus doar o parte foarte mica a normelor și, prin urmare,…

- Spectacolul Teatrului de Stat Constanța, „Jurnal de Romania. Constanța”, a fost invitat și va participa la proiectul „Arta-n Casa – Școala de vara”, ce se desfașoara in Timișoara și in enclava culturala Ciclova – Ilinia – Socolari – Potoc, in „satele cu artiști” din apropierea Munților Aninei și cheilor…

- Ioana Iacob, actrița a Teatrului German de Stat din Timișoara, Claudia Ieremia și Ion Rizea, de la Teatrul Național „Mihai Eminescu”, fac parte din distribuția primului film romanesc premiat cu Globul de Cristal la Karlovy Vary. „Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari” este regizat…