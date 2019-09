Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, susține ca dialogul cu ministrul polonez Marek Zagorski a fost incheiat cu oferirea unui cadou inspirat, dezvoltat integral de echipa ce cercetare din Romania.Concluziile dialogului cu ministrul polonez Marek Zagorski despre securitate cibernetica…

- In perioada 5-8 septembrie 2019, s-a desfașurat, la Palatul Parlamentului din București, cea de-a VI-a ediție a Olimpiadei Internaționale a Elenismului. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Educației Naționale in parteneriat cu Uniunea Elena din Romania. La aceasta ediție, care s-a bucurat de…

- DefCamp, cea mai importanta conferinta anuala de hacking si securitate cibernetica din Europa Centrala si de Est, se va desfasura anul acesta intre 7 si 8 noiembrie, la Bucuresti. La aniversarea celor 10 editii sunt asteptati peste 2.000 de participanti, de la antreprenori si dezvoltatori…

- Huawei transmite un mesaj prin care incurajeaza discuția pe argumente și declarații fondate, referitor la declarațiile dlui Gordon Sondland, Ambasadorul SUA la UE, cu ocazia vizitei din data de 5 septembrie in București, prin care acesta incurajeaza Romania sa devina o țara “libera de Huawei”. Acesta…

- Mass media și cultura, antreprenoriatul feminin, microintreprinderile au acum numeroase oportunitați de finanțare, așa cum reiese din ediția a VII-a a Ghidului de finanțare pentru dezvoltarea și internaționalizarea companiilor romanești, lansat de think tank-ul INACO – Inițiativa pentru Competitivitate.…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) organizeaza joi, la Palatul Parlamentului din Bucuresti, cea de a doua editie a International Business Forum - IBF, un eveniment dedicat impulsionarii companiilor din Romania pentru expansiunea pe pietele din strainatate si sporirea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea privind infiintarea Muzeului Ororilor Comunismului in Romania, care va prezenta crimele, abuzurile si torturile traite de poporul roman in perioada 1945 - 1989. Potrivit actului normativ, se infiinteaza Muzeul Ororilor Comunismului in Romania,…

- Premierul Viorica Dancila, presedintele PSD, a declarat marti, inainte de sedinta Biroului Permanent National, ca un sprijin din partea ALDE si a PRO Romania este important pentru social-democrati, dar a subliniat ca partidul pe care-l conduce este hotarat sa mearga in alegerile prezidentiale si…