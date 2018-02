Stiri pe aceeasi tema

- Vine o veste super buna pentru iubitorii serialului “Black mirror”, dar și pentru pasionații de vinyl-uri, caci trupa Sigur Ros, a carei piese se regasesc pe coloana sonora a serialului, a anunțat ca o lista a fost deja trimisa catre studio. Pe vinyl se va regasi și piesa “Hang the dj”, consacrata pentru…

- In Rusia, operatiunile de cautare au continuat non-stop, pe parcursul noptii, la locul unde s-a prabusit, ieri, un avion de pasageri, cu 71 de oameni la bord. Autoritatile au declarat ca nu exista niciun supravietuitor. Aparatul – apartinand companiei ruse „Saratov Airlines” – plecase de pe Aeroportul…

- Fara animatoare in Formula 1. Cine a facut anunțul care le-a stricat ziua barbaților din intreaga lume. Formula 1 va renunta la animatoare incepand cu noul sezon competitional, a anuntat Sean Bratches, director general al Marelui Circ, scrie DPA. ”In ultimul an am analizat diferite aspecte ale circuitului…

- In urmatorul concert al stagiunii de jazz Artist in Residence de joi, 15 februarie, Sorin Zlat Trio a pregatit pentru publicul de la ARCUB, jazz inspirat de poeții Rimbaud și Verlaine și multe alte surprize muzicale pentru cunoscatori. Al doilea sezon Artist in Residence (octombrie 2017 – iunie 2018)…

- Economia romaneasca a atins nivelul maxim posibil in actualul ciclu economic, in prezent fiind necesar ca Guvernul sa realizeze cheltuieli eficiente si sa faca economii care sa pregateasca Romania pentru inevitabila incetinire sau scadere economica,...

- Intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter, Renault Sport F1 a precizat ca noul sau monopost va avea prima aparitie publica cu o saptamana inaintea primelor antrenamente oficiale in vederea noului sezon, programate pe circuitul Catalunya de langa Barcelona. Renault va aborda noul sezon…

- Filmul "Ceata", regizat de Adi Voicu, a castigat Marele Premiu al Juriului pentru scurtmetraj european la Festivalul Premiers Plans D'Angers, informeaza un comunicat de presa transmis, luni, AGERPRES de Axel Film Echipamente, producatorul peliculei. Juriul pentru film scurt al celei…

- Succesorul spiritual al simulatorului medical lansat in ’90, Theme Hospital, Two Point Hospital, a fost confirmat oficial de SEGA și Two Point Studios pentru PC via Steam cu o data de lansare spre sfarșitul acestui an. La Two Point Hospital lucreaza veterani in domeniu care au colaborat…

- Lungmetrajul "Nu ma atinge-ma" ("Touch Me Not"), regizat de Adina Pintilie, a fost selectat in competitia oficiala a Festivalului International de Film de la Berlin, au anuntat luni organizatorii evenimentului. Dupa ce organizatorii Berlinalei au anuntat primele opt filme din competitie si doua titluri…

- Lansat in cadrul conferinței de presa a companiei din cadrul CES, Sony Experia XA2 aduce imbunatațiri fața de predecesorul sau XA1, cu un display de 5,2 inch, Full HD și un design „fara margini”, care „duce ecranul pana la margine”. Dispozitivul este echipat cu un procesor Qualcomm Snapdragon…

- Producatorul de camere de actiune a declarat ca va concedia mai mult de 250 de muncitori din intreaga lume si va iesi din afacerea cu drone in incercarea de a redeveni rentabila pana in a doua jumatate a acestui an. In rezultatele preliminare trimestriale publicate luni, producatorul de camere de acțiune…

- NVIDIA a lansat astazi un nou driver Game Ready Driver pentru Fortnite Battle Royale. De asemenea, acest driver este compatibil cu Freestyle, noul feature beta din cadrul GeForce Experience. Driverele NVIDIA Game Ready disponibile înainte de lansare sau în ziua lansarii…

- Allview, brandul autohton numarul unu de smartphone-uri și tablete prezent pe piața din România, lanseaza astazi smartphone-ul V3 Viper, cel mai compact din gama Viper, cu display atragator de 5,5”și raport 18:9. V3 Viper este un telefon dual sim, primul terminal Allview cu funcția Dual…

- Allview a anuntat V3 Viper, un smartphone care dispune de ecran cu diagonala de 5,5 inci (format al imaginii 18:9), camera principala de 13 MP si ruleaza Android Oreo. Smartphone-ul este disponibil in trei variante de culori: Black, Silver si Gold. V3 Viper are spatele putin curbat si este mai subtire…

- Tinerii romani cu cele mai bune rezultate pe plan academic si extracurricular de la universitati de renume din tara si din strainatate vor fi premiati astazi, 4 ianuarie 2018, in cadrul Galei Studentilor Romani din Strainatate. Evenimentul va debuta la ora 18:00, la Palatul Parlamentului, Sala C.A.…

- Filmul eveniment „120 BPM/batai pe minut”, laureat cu Marele Premiu la Cannes si propunerea Frantei pentru premiile Oscar, va intra in cinematografele din Romania incepand cu 26 ianuarie 2018. Lungmetrajul regizat de Robin Campillo a fost preferatul criticii in perioada festivalului de la Cannes, fiind…

- Grupul bancar elen Piraeus Bank S.A. a anuntat joi ca a ajuns la un acord cu J.C. Flowers & Co. pentru vanzarea participatiei pe care o detine la subsidiara sa bancara din Romania, Piraeus Bank Romania S.A., informeaza Business Wire, preluat de Agerpres. J.C. Flowers & Co. este un fond de investiţii…

- Utilizatorii de smartphone-uri abonati ai companiei RCS & RDS pot urmari de joi inca opt noi televiziuni pe aplicatia mobila Digi Online. Operatorul a adaugat in grila canalele Film Cafe, CBS Reality, F&H, TNT, Cartoon Network, Boomerang, CNN si Slager Tv. RCS&RDS a adaugat in grila,…

- Anthony Milan Ross, un chef vegan, a fost acuzat de crima, dupa ce și-a ucis fosta soție și cei doi copii. Poliția a declarat ca Anthony a fost arestat, dupa un schimb de focuri de arma cu ofițerii. Intervenția autoritaților a avut loc într-un complex de apartamente de lux Phoenix, Arizona,…

- Spectacol (reprogramat!) de dans la CJ Buzau – “VIRAL DANCE”, organizat de Razvan Rotaru si Mike's School of Dance - 20 Ianuarie 2018 – 21 Ianuarie 2018. Viral Dance este un show caritabil realizat de trupele Noodles, Miniflow, Minions, Smurfs, Lollipops, Star Crew, Angels, Bubblegum, Enjoy, Fast Motion,…

- Xfactor Romania și-a desemnat vineri seara caștigatorului celui de-al șaptelea sezon și, totodata, a cec-ului de 100.000 de lei. Pentru prima data in istoria show-ului gazduit de Antena 1, un strain a caștigat marele...

- Marele Premiu de Formula E de la Montreal din luna iulie a fost ''un fiasco financiar'', iar urmatoarele editii au fost anulate din cauza intransigentei ''conducatorilor Formulei E'', a anuntat luni primarul nou ales Valerie Plante. Artizanul acestei curse…

- British American Tobacco (BAT) a deschis primul magazin glo™ din Romania și al cincilea din lume in cadrul Baneasa Shopping City din București. glo™ este cel mai nou și mai inovator produs de incalzire a tutunului destinat fumatorilor adulți, lansat de BAT pe piața din Romania la inceputul lunii decembrie. …

- "Incercarea patetica a primarului Chirica de a drege busuiocul prin aceasta demitere a arhitectului-sef, pe care tot dumnealui l-a adus in Primarie si l-a pus la conducerea institutiei, este o incercare de a crea impresia ca, la fel ca zeci de mii de ieseni, este nemultmit de haosul urbanistic din oras.…

- Mariah Carey face schimbari mari in viața sa, iar odata cu operația de micșorare a stomacului care a ajutat-o sa dea jos kilogramele in plus, stilul sau vestimentar pare și el ca merge spre o direcție mai buna. Daca pana acum iși oripila fanii cu outfituri extravagante, rochii mult prea stramte, decoltate,…

- Daca sunteți în cautarea unui cadou de Craciun, o tableta poate fi alegerea perfecta, mai ales având în vedere reducerile oferite de eMAG astazi. Pentru a profita de reducerile celui mai mare magazin online din România la tablete, intrați aici. La eMAG gasiți…

- I-a pus Dumnezeu mana-n cap romanului Ilie Haraga care a plecat in urma cu doua luni la Londra pentru a-și schimba soarta. Soția lui era deja in capitala Regatului Unit, unde lucra, iar el spera sa caștige bani frumoși cu talentul de muzician. Dar, pana sa ajunga sa se afirme, Ilie canta pe strazile…

- In perioada 20–21 decembrie 2017, Primaria Municipiului București prin creart – Centrul de Creație, Arta și Tradiție al Municipiului București, Muzeul Național de Arta al Romaniei, Asociația pentru Muzica, Arta și Cultura, Kaufland Romania, Primaria Municipiului Brașov și Libris.ro organizeaza evenimentului JAZZY…

- Primaria Municipiului Baia Mare in parteneriat cu Garda Ecologica Baia Mare au obținut Marele Premiu cu proiectul ” Baia Mare curata!”. Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat ediția a IX-a, 2017, și-a desemnat caștigatorii Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat, ediția a IX-a, 2017, și-a premiat caștigatorii…

- "Am crescut de mic cu acest instrument in casa pentru ca unchii mei sunt profesori de muzica. M-a atras clarinetul pentru sunetele armonioase pe care le poate scoate și de trei ani m-am inscris la Școala de Muzica și Arte Plastice 'Victor Karpis' din municipiul Giurgiu unde studiez clarinetul. Chiar…

- Weekend-ul s-a incheiat și o competiție de Heroes of the Storm, una care se defașura la Beijing de la sfarșitul lunii trecute, Heroes of the Storm Gold Club World Championship 2017. Ea a fost caștigata de echipa sud-coreeana KSV Black, o echipa inființata la inceputul lunii noiembrie și care…

- Documentarul Cand coruptia ucide, semnat de Dan Vasiliu, realizatorul matinalului Espresso de la Radio Romania Cultural, a obtinut Marele Premiu al Documentarului de Radio, acordat de Uniunea Internationala de Radio si Televiziune (URTI). Productia Cand coruptia ucide spune povestea tragicului eveniment…

- Johnny Hallyday, considerat parintele rock and rollului francez, a murit marti noapte la Paris la 74 de ani, victima a unui cancer de plamâni, de care anuntase el însusi ca sufera în martie anul trecut, relateaza EFE. Decesul a avut loc în casa lui din Marnes-la-Coquette,…

- CenaKLUb Tiuk & Editura Humanitas va invita joi, 7 decembrie, la ora 18:30, la lansarea bestsellerului Gaudeamus „Cartea rasului și a cercetarii” de Radu Paraschivescu. La eveniment vor participa, pe langa autor, Adrian Lacatuș și Mihail Vakulovski. Radu Paraschivescu pune fata in fata sarlatania…

- Cea de-a 7-a etapa a Ligii Nationale de baschet masculin s-a incheiat duminica seara cu duelul dintre Phoenix Galati si BC CSU Sibiu programat in sala Polivalenta Dunarea. Inaintea fluierului de start, spectatorii au aruncat cu jucarii pe teren in cadrul celei de-a 5-a editii a Campaniei „O jucarie,…

- Teatrul Național de Opera și Balet, 8 decemrie, vineri, ora 18:00 Ai așteptat toata viața scrisoarea de la școala de magie Hogwarts? Black & White Dance Center din nou te surprinde : In seara de 8 decembrie Teatrul Național de Opera și Balet devine Hogwarts! Intr-o atmosfera feerica, impreuna cu cei…

- Constructorul auto german Mercedes testeaza un serviciu de livrare cu drone in Elveția, scrie Bloomberg . Testul are loc in orașul Zurich. Consumatorii comanda cafea sau diverse obiecte și gadgeturi de pe platforma de shopping Siroop sau de la retailerul Black & Blaze Coffee Roasting Co, iar produsele…

- Marele Premiu pentru Radio Romania la Taktons Novi Sad În perioada 20-26 noiembrie, în Serbia, la Radio Novi Sad, a avut loc a 16-a editie a Taktons – competitie internationala a excelentei în domeniul înregistrarilor sonore profesionale realizate de radiouri si televiziuni…

- Japoneza Satoko Miyahara (19 ani) a caștigat concursul Skate America, contand pentru Marele Premiu al Federației internaționale de patinaj artistic (ISU), desfașurat duminica la Lake Placid (Statele Unite), informeaza agenția Kyodo. Cu un total de 214,03 puncte, Miyahara, vicecampioana mondiala…

- Valtteri Bottas s-a impus duminica intr-o cursa controlata cap-coada, Lewis Hamilton, campionul mondial, l-a urmat. Sezonul 2017 iși aflase campionul mondial dupa cursa din Mexic, Hamilton asigurandu-și acolo al patrulea titlu al carierei. Duminica insa, la ultimul Mare Premiu al acestei ediții, sub…

- Finlandezul Valtteri Bottas a triumfat la Marele Premiu al Emiratelor Unite, ultima cursa a sezonului din Formula 1.Al doilea s-a clasat coechipierul Lewis Hamilton, in timp ce ultima treapta a podiumului i-a revenit lui Sebastian Vettel.

- Cardiganele vor fi piesele de rezistenta in gardeoba ta in zilele racoroase de iarna. Iata cateva variante stylish, care te vor incalzi. In perioada aceasta, cand temperaturile incep sa scada pe zi ce trece, ai nevoie de piese vestimentare care sa-ti asigure confortul. Pentru a-ti diversifica outfiturile…

- Daniel Hegarty a murit, sambata, dupa un accident in timpul Grand Prix-ului de la Macao. Sportivul britanic in varsta de 31 de ani s-a izbit de zidul de protectie in turul al saselea si nu a mai putut fi salvat, murind in drum spre spital, potrivit The Mirror. A fost gasita MOARTA, la 22 de…

