- Fizicianul Stephen Hawking, in varsta de 76 de ani, a murit, miercuri dimineata, la locuinta sa din Cambridge, a anuntat familia acestuia, potrivit presei internationale. Stephen Hawking a fost cel mai cunoscut om de stiinta britanic al timpurilor noastre, un geniu care si-a dedicat viata descoperirii…

- Legendarul creator de moda francez Hubert de Givenchy, fondator al casei cu acelasi nume, a murit sambata la 91 de ani, au informat luni mass-media franceze citand un comunicat al familei, relateaza EFE. "Monsieur De Givenchy s-a stins in timp ce dormea, sambata 10 martie 2018. Nepotii sai sunt nespus…

- Geta Caragiu, sculptorita si profesoara la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, sora mai mica a actorului Toma Caragiu si a acad. Matilda Caragiu-Marioteanu, a murit la varsta de 88 de ani, au anuntat membrii Societatii de Cultura Macedo-Romane. "Am aflat cu tristete ca a trecut la cele…

- Este doliu in lumea fotbalului romanesc! Portarul de legenda al Stelei din anii '50 - '60 si al echipei nationale, a decedat la varsta de 88 de ani, anunta Federatia Romana de Fotbal.Citeste si: Dragnea, REPLICA SOC la ancheta din Brazilia: 'M-au prins cand vindeam portocale pe plaja...' /…

- Lumea sportului timișorean e din nou in doliu in pragul primaverii. In aceasta dimineața s-a stins din viața Nicolae ”Elicopter” Carstov, cunoscut suporter al lui Poli Timișoara. El a dus o lunga lupta cu o boala necruțatoare. Nicolae Carstov a fost cunoscut de majoritatea fanilor timișoreni. Figura…

- Fundasul international italian Davide Astori, capitanul echipei Fiorentina, in varsta de 31 de ani, a decedat in noaptea de sambata spre duminica la un hotel din Udine, unde echipa sa urma sa joace duminica in Serie A, a anuntat clubul florentin de fotbal, citat de AFP. "Fiorentina este profund bulversata…

- Directorul Directiei pentru Dezvoltare Publica din cadrul Primariei Baia Mare, Vasile Barbul, si-a dat demisia. Anuntul a fost facut chiar pe profilul de Facebook, Barbul afirmand ca a incheiat un capitol important din viata sa. “Am incheiat azi un capitol important din viata mea, am fost implicat in…

- Gheorghe Vladau, fost președinte al Uniunii Judetene a Sindicatelor Libere (UJSL) Suceava,a incetat din viața, marți, 28 februarie, la varsta de 76 de ani, acesta infruntand de mai multe luni o boala pulmonara crancena.Gheorghe Vladau a condus intre 2004 și 2012 UJSL Suceava, preluand funcția de la…

- Fostul international spaniol Enrique Castro Gonzalez "Quini" a incetat din viata la 68 de ani din cauza unei crize cardiace.El a jucat de-a lungul carierei la Sporting Gijon, dar si la FC Barcelona. Quini a inscris opt goluri in 35 de meciuri pentru nationala iberica si a fost cel mai…

- Sorin Avram, fratele geaman al lui Liviu Avram, redactorul-șef adjunct al ziarului Adevarul, s-a stins din viața. Jurnalistul a decedat din cauza unor complicații pulmonare, survenit din pricina unei operații pe care o suferise in urma cu patru ani. Moartea lui a fost confirmata de fratele sau geaman.„Prieteni,…

- Influentul predicator evanghelist Billy Graham, apropiat al presedintilor SUA timp de mai multe decenii, a murit miercuri la varsta de 99 de ani. Suferind de parkinson si de un cancer la prostata, el fusese spitalizat in mai multe randuri. Graham a vizitat si Romania, in 1985. Mare figura religioasa…

- Lumea regalitații este in doliu dupa ce Prințul Șerban Cantacuzino, descendent al celebrei familii boierești, a incetat din viața la varsta de 90 de ani. Acesta era fiul lui George Matei Cantacuzino și era membru activ al Uniunii Arhitecților din Romania. Tristul anunț a fost facut de Ambasada Romaniei…

- Am aflat cu durere despre moartea tragica a tanarului nostru coleg Lorand Csaki, președintele Organizației UDMR Simeria. Lorand Csaki a fost un membru valoros al comunitații noastre. De-a lungul timpului, el a muncit cu entuziasm și daruire pentru mica noastra comunitate din Simeria. Avea…

- Cunoscutul compozitor Paul Urmuzescu a incetat din viata Compozitorul Paul Urmuzescu Foto: rador.ro/2018/02/19/a-incetat-din-viata-paul-urmuzescu. În noaptea de duminica spre luni, 18/19 februarie, a încetat din viata Paul Urmuzescu, personalitate…

- Mare durere s-a așternut, ieri, in familia cunoscutului interpret de muzica populara, membru al Ansamblului Profesionist „Doina Gorjului” din Targu Jiu, Valentin Sanfira. Bunica acestuia s-a ridicat la cer, lasand astfel un gol imens in sufletul artistului. „Astazi a incetat din viața bunica mea! Dumnezeu…

- Actorul britanic John Mahoney, care l-a interpretat pe Martin Crane in sitcomul "Frasier", a murit la varsta de 77 de ani, anunta BBC. El a murit duminica intr-un azil din Chicago. Mahoney a avut o remarcabila cariera in teatru, castigand un premiu Tony, si a avut mai multe aparitii in filme de televiziune.Citește…

- Personalul Brigazii 81 Mecanizata “General GRIGORE BALAN”, face cunoscuta trecerea in neființa a celui care a fost colonel inginer Vasile Ioan Olah, comandantul Batalionului 405 Sprijin Logistic “NASAUD”.

- Tragedie langa Palatul Cotroceni chiar in timpul investirii Guvernului Vioricai Dancila. Un muncitor a incetat din viața in condiții groaznice. Totul s-a intamplat in subteran, acolo unde doi muncitori lucrau la reteaua de termoficare de pe Bulevardul Iuliu Maniu. Cel prins in subteran a incetat…

- Colectivul Liceului Tehnologic "Dimitrie Leonida" Constanta anunta cu regret moartea fulgeratoare si prematura a colegului, inginer Silviu Gabriel Mototolea, un coleg dedicat meseriei de dascal, care a format de a lungul anilor multe generatii de specialisti.Dumnezeu sa l odihneasca in pace Condoleante…

- Doliu in presa din Romania. Un jurnalist de 53 de ani, cunoscut de ascultatorii Radio a murit fara a suferi aparent de vreo boala. „A plecat fulgerator dintre noi Dragos Bucurenciu, colegul nostru de la stiri. Avea 53 de ani. Si-a inceput cariera ca reporter la Departamentul „Informatii, Publicistica,…

- In noaptea de miercuri spre joi, a incetat din viata maestrul Horia Davidescu, 97 de ani, regizor artistic, fost director al Teatrului de Papusi Craiova. Nascut pe 22 martie 1921, Horia Davidescu a fost regizor artistic din 1949, an in ...

- Istoric, filozof, jurnalist si romancier, Neagu Djuvara a incetat din viata la 101 ani, informeaza site-ul TVR. Istoric, filozof, jurnalist si romancier, Neagu Djuvara a incetat din viata la 101 ani, informeaza site-ul TVR.

- Senatorul UDMR, Verestoy Attila, a incetat din viata la Viena Verestoy Attila, fost senator al României din partea UDMR Foto: http://rmdsz.ro/sajtoszoba/hir. Senatorul UDMR, Verestoy Attila a decedat miercuri, 24 ianuarie, la vârsta de 63 de ani …

- Fostul arbitru de fotbal Cristian Teodorescu a incetat din viața, la varsta de 76 de ani. Buzoianul, cunoscut pentru activitatea de cavaler al fluierului fusese și președintele Organizației de Seniori a PSD Buzau. Arbitrul buzoian s-a prapadit in aceasta dimineața, la Spitalul Județean de Urgența Buzau,…

- Doliu in Partidul National Liberal (PNL). Un cunoscut primar al formatiunii politice a incetat din viata. Este vorba despre fostul edil al comunei Baneasa din judetul Constanta, Marin Ion, anunta telegrafonline.ro. Colegii liberali au transmis condoleanțe familiei. „Filiala Constanța a Partidului…

- Carla Marangoni, cea mai batrâna medaliata olimpica din lume, a încetat joi din viata la Pavia, în nordul Italiei, la vârsta de 102 ani, a anuntat Comitetul olimpic italian (CONI). Marangoni a cucerit o medalie de argint la gimnastica artistica cu prilejul JO 1928…

- Una dintre cele mai cunoscute creatoare de moda elvetiene, Christa de Carouge a incetat din viata la varsta de 81 de ani, dupa o scurta suferinta provocata de o boala grava, au confirmat miercuri surse apropiate, ca raspuns la informatiile aparute deja in presa, informeaza DPA. Nascuta…

- O femeie in varsta de 69 de ani, din Bucuresti, a murit din cauza gripei, acesta fiind primul deces inregistrat in acest sezon din cauza gripei, anunta Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Femeia nu era vaccinata impotriva virusului gripal. Potrivit CNSCBT,…

- Scriitorul israelian de origine romana Aharon Appelfeld, una dintre vocile cele mai importante ale literaturii israeliene, supravietuitor al Holocaustului, a decedat in timpul noptii la varsta de 85...

- Teatrul romanesc este in doliu. Un mare actor s-a stins din viața. Este vorba de Gelu Zaharia, unul dintre numele sonore ale Naționalului din Iași. Anunțul a fost facut public de fiul actorului,...

- Dan Mihai Roman a luat hotararea sa renunțe la cariera fotbalistica la varsta de 31 de ani. Atacantul a facut anunțul pe pagina sa de Instagram. "Azi se incheie un capitol foarte important din viața mea. Am decis ca azi sa fie ziua in care imi inchei cariera de fotbalist profesionist. O cariera cu bune…

- Aldo Platini, tatal lui Michel Platini, a incetat din viata, joi, la varsta de 90 de ani, la Marly, relateaza L’Est Republicain. Tatal fostului presedinte al UEFA a fost timp de mai multi ani director sportiv la AS Nancy, dar si director al centrului de formare al gruparii din Nancy, care poarta…

