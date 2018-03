Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai ieftine camere single si cele mai accesibile servicii se gasesc in orasele Denpasar din Indonezia si Agadir din Maroc, destinatii pe care turistii care calatoresc singuri, pe cont propriu, pot sa le aleaga pentru a face economii in bugetul destinat sejurului, arata o analiza momondo.ro.

- Calatoriile de unul singur sunt considerate una dintre cele mai importante tendințe de calatorie în 2018. Numarul persoanelor care aleg o astfel de experiența pare sa creasca de la an la an. Cautarile de tipul „cele mai bune locuri pentru femeile care calatoresc singure", „cele…

- Potrivit datelor Agenției Naționale pentru ocuparea Forței de Munca, angajatorii din spațiul UE ofera peste 1.300 de locuri de munca pentru români.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 1.305 locuri de munca vacante,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.305 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania - 679 locuri de munca: 400 manipulant bagaje, 200 sofer manipulare bagaje, 19 sofer de camion, 10 asistent medical, 10 programator PLC, 5 sofer de autobuz,…

- „Elevii susțin ca cel mai adesea martorii sunt amuzați in fața unui act de agresiune... Pe de alta parte, este normal ca martorii sa se simta ușurați ca nu sunt ei cei agresați sau sa fie speriați de ceea ce vad. Tocmai de aceea ar trebui sa reacționeze sau sa ceara ajutor...”. 1 din 4 copii a fost…

- Samsung Galaxy S9, cel mai nou varf de gama al producatorului sud coreean, a fost recent lansat oficial si in Romania. Fata de predecesorul Galaxy S8, noul telefon vine cu putine deosebiri, insa Samsung pune mare accent pe noua camera foto, prima de pe un smartphone cu o diafragma variabila - f/1.5…

- Sala mare a Palatului Administrativ a gazduit joi, 15 martie, simpozionul economic austriaco-roman „Tehnologie si servicii pentru gospodarirea comunala”, eveniment organizat de Secția Comerciala a Ambasadei Austriei in Romania, in colaborare cu Consiliul Judetean, Primaria municipiului reședința de…

- Allied Telesis, producator japonez de echipamente de retea, a investit 100.000 euro in deschiderea la Bucuresti a unu Centru de excelenta in tehnologiile Internet of Things (IoT), care va oferi suport pentru proiecte de creare a unor comunitati smart din Europa si Orientul Mijlociu, potrivit reprezentantilor…

- "Astazi am anuntat in plen motiunea simpla impotriva ministrului Culturii, George Ivascu. Iata de ce: lipsa totala de comunicare cu Parlamentul, refuzand 4 invitatii la discutie in Comisia de Cultura; refuzul de coordonare cu Comisia de Centenar, refuzand dialogul cu membrii comisiei speciale; anularea…

- Industria romaneasca a crescut puternic in ianuarie. Cifra de afaceri a companiilor din domeniu a crescut cu 20,7% fața de aceeași luna a anului trecut, iar producția industriala a urcat cu 8,5%, cel mai mare avans din Uniunea Europeana, potrivit informațiilor publicate de catre Eurostat și Institutul…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca ofera servicii de mediere a muncii in Uniunea Europeana si Spatiul Economic European in calitatea sa de membru EURES. EURES reprezinta o retea de cooperare intre serviciile publice de ocupare europene si a fost creata pentru facilitarea liberei circulatii…

- In zi mohorata de martie, și 13 pe deasupra, in aceasta dimineața, un semafor ”inteligent” din intersecția de la Gara Piatra-Neamț, s-a hotarat sa-i mulțumeasca pe toți șoferii, dar și pe pietoni. Așa ca, stimulat probabil de umiditatea din atmosfera, s-a aprins cu totul, afișand simultan culorile roșu,…

- Romania se apropie de nivelurile de creștere de dinaintea crizei din 2008 și, la fel ca și atunci, aceasta provine din creșterea masiva a consumului, urmata de creșterea prețurilor și a dobanzilor. Consumul crescut din Romania se transforma in locuri de munca in statele din care importam masiv, precum…

- Azi, la Bruxelles, a fost dat publicitatii „Romania: Raportul de tara 2018“, parte integranta din analiza Semestrului European, analiza a progresului in domeniul reformelor structurale ale tarii noastre.

- Obiectivul jafului preconizat inseamna in cifre nu mai puțin de 84 de miliarde de metri cubi de gaze naturale. Este vorba de intreg perimetrul denumit Neptun Deep de pe platforma continentala a Marii Negre. O uriașa bogație naturala. Conform Constituției, resursele sunt proprietatea publica a statului.…

- Takeaway.com, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata de comenzi online de mancare din Europa, cu sediul in Amsterdam, a semnat un acord pentru preluarea platformei de comenzi de mancare Oliviera.ro, din Romania, si a Bgmenu, din Bulgaria.

- Potrivit cercetarii, copiii care au fost lasati sa descopere singuri cum se utilizeaza internetul au fost mai des victimele agresiunilor din mediul online decat cei ai caror parinti au fost alaturi de ei atunci cand au inceput sa foloseasca aceasta retea.''Peste 40% din totalul participantilor…

- Reprezentanții CCIAT s-au intalnit miercuri la sediul instituției cu ambasadorul Italiei in Romania, Marco Giungi, pentru a discuta asupra problemelor cu care se confrunta reprezentanții firmelor cu capital din aceasta țara. Iar cel mai fierbinte subiect este cel al lipsei forței de munca.…

- Avertisment dur din partea americanilor, investitiile sunt la cel mai slab nivel din ultimii 12 ani. Potrivit acestora, pentru ca Romania sa depașeasca recordul negativ, una dintre masuri ar fi asigurarea de politici fiscale stabile care sa ofere predictibilitate și sa incurajeze investițiile…

- Cosmin Contra a venit sa-i urmareasca pe viu pe fostii sai elevi, dar a avut parte de o dezamagire. Pentru a evita aglomeratia, selectionerul a plecat cu doua minute mai devreme din loja si a aflat pe drum ca FCSB a egalat la doi. Dinamo a scapat doua puncte printre degete dupa ce a condus…

- Doi lupi au fost filmati cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei, amplasata intr-o padure din Parcul Natural Putna Vrancea. Camera a fost montata dupa ce rangerii au observat urmele lupilor in zona, in cursul actiunilor de patrulare si monitorizare. Specialistii estimeaza o populatie constanta…

- "Partea frumoasa la USR e tocmai acest lucru, ca incercam sa facem politica intr-un fel nou. Si chiar si acest candidat pentru alegerile prezidentiale pe care probabil USR il va avea va fi decis de un referendum intern in cadrul partidului, pentru a iesi din tiparele acestea in care lucrurile sunt batute…

- Echipa de Fed Cup a Romaniei a avut o saptamana frumoasa la Cluj-Napoca, unde a invins Canada cu 3-1, iar azi iși va afla adversarul cu care se va lupta in aprilie pentru un loc in Grupa Mondiala. Romania a tranșat confruntarea contra Canadei din Grupa Mondiala II dupa trei meciuri. Sorana Cirstea…

- Nivelul taxei clawback pe trimestrul 4 al anului 2017 a crescut, ajungand la un maxim istoric de 23,45%, nivel ce pune in pericol atat productia de medicamente generice ieftine cat si viata milioanelor de pacienti cu venituri reduse, avertizeaza Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice. …

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de unic partener oficial in Romania al Programului CLIMATE-KIC pentru perioada 2014-2020, anunța organizarea ediției 2018 a Climate-KIC Journey, cea mai mare școala de vara din Europa de inovație și antreprenoriat. The Journey („Calatoria”)…

- Decizia Parlamentului Romaniei de a amenda actul normativ care prevede mecanismul de plata defalcata a TVA a fost benefica, considera Vlad Boeriu, partener Deloitte. "Colaborarea dintre legiutori si mediul privat este cheia pentru a ajunge la reglementari echilibrate cu avantaje pentru ambele…

- Aplicarea generalizata a mecanismului de plata defalcata a TVA in Uniunea Europeana ar reprezenta un instrument neatractiv de politica fiscala, data fiind cresterea semnificativa a costurilor pentru afaceri si autoritati, potrivit unui studiu realizat de Deloitte pentru Comisia Europeana, numit „Analiza…

- In primul sau interviu televizat, in direct la Antena 3, noul Ministru al Sanatații, Sorina Pintea a facut o radiografie amara sistemului de sanatate din Romania. Sorina Pintea e dezamagita de ce a gasit in minister și in controalele din...

- Viata in mediul urban a influențat și a decalat mult varsta la care tinerii se casatoresc și la care sunt nascuți copiii. In mediul urban din Romania, cele mai multe casatorii incheiate in ultima perioada au avut loc in grupa de varsta 25-29 de ani atat pentru femei cat și pentru barbați, comparativ…

- In absența unor strategii care sa creasca nivelul tehnologic și a majorarii salariilor, Europa Centrala și de Est (ECE) va ramane in capcana veniturilor medii, fara perspectiva pentru eliminarea decalajului fața de Occident, avertizeaza o analiza realizata de Martin Myant, senior researcher la European…

- Paul Brummell, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, a declarat sambata ca prezenta gruparilor navale permanente ale NATO la Constanta, din care fac parte si navele britanice HMS Duncan si HMS Enterprise, transmite un puternic semnal de siguranta pentru libertatea…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat ca saptamana viitoare va semna decretul de aprobare a unei noi componente a Cosiliului Suprem de Securitate (CSS) si, imediat dupa aprobare, va fi convocata o sedinta a Consiliului pe a carei ordine de zi se va regasi subiectul privind declaratiile…

- În cazul unei masini care a suferit avarii grave se va suspenda ITP-ul, iar dupa efectuarea reparatiilor va fi realizata o noua verificare tehnica, informeaza ASF. Mai mult, atunci când se vor deplasa la statia ITP, soferii vor fi obligati sa faca dovada devizului de reparatie,…

- Bucurestiul a fost, in 2017, cel mai activ oras din punct de vedere imobiliar din Romania si cu cele mai scumpe chirii, dar Cluj-Napoca se poata "lauda" cu pretul mediu de vanzare cel mai mare pe metrul patrat, releva o analiza de specialitate, data publicitatii joi de o platforma imobiliara dedicata…

- Autorii studiului au reusit sa identifice problemele cu care se confrunta romanii in principal, propunand o serie de masuri de combatere a saraciei energetice ce ar trebui implementate pentru imbunatatirea situatiei actuale. Procedurile pentru acordarea ajutoarelor de incalzire trebuie simplificate…

- Nationala de fotbal a României va debuta în noua competitie Liga Natiunilor pe 7 septembrie, când va întâlni pe teren propriu reprezentativa Muntenegrului, în cadrul Grupei a 4-a a Ligii C, conform calendarului stabilit de Uniunea Europeana de fotbal. Iata programul…

- O familie din nordul Bucurestiului aloca, in medie, aproximativ 3.000 de euro pentru o vacanta, cu 45% mai mult decat o familie din sudul Capitalei si de doua ori mai mult decat cheltuiala medie a unei familii la nivel national, potrivit unui studiu realizat de TUI TravelCenter, unul din cei mai…

- ARCHOS a lansat oficial in Romania smartphone-ul Diamond Omega, dotat cu 8 GB memorie RAM, 128 GB spatiu de stocare si procesor Qualcomm Snapdragon 835. Telefonul dispune de o carcasa din sticla cu protectie Corning Gorilla Glass si cadru metalic. Ecranul de 5.7” suporta rezolutia 2040 x 1080 pixeli…

- Pentru a te asigura ca te deplasezi in siguranta, alege varianta cea mai simpla: inchiriaza o masina. Cea mai buna varianta pentru nevoile tale in cazul in care iti propui o vacanta la munte este un automobil 4 x 4. Crezi ca bugetul tau va fi afectat de o astfel de alegere? Dimpotriva, costurile…

- La nivelul județului Prahova, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” continua acțiunile de informare și educație preventiva in cadrul campaniilor R.I.S.C. “Renunta. Improvizatiile sunt catastrofale!”, lansata in luna noiembrie 2012, R.I.S.C. “Siguranta NU e un joc de noroc!”,…

- Sambata, 13 ianuarie, in parcul Holyrood din Edinburgh (Marea Britanie), se va desfașura tradiționalul concurs internațional de cros Great XCountry, unde, in premiera, din echipa Europei fac parte nu mai puțin de trei alergatoare din Romania. Selecția a survenit in urma excelentului rezultat obținut…

- In comparatie cu alte tari, Romania se afla la inceputul procesului de digitalizare bancara, dar contextul este favorabil unei veniri puternice din urma, se arata intr-o analiza a Saxo Bank, care considera ca tara noastra poate fi scena unei revolutii fintech.

- In premiera, o instanta de judecata din Romania a dispus ca sentinta dintr un dosar sa fie publicata si pe conturile de Facebook ale paratilor.Decizia a fost luata de magistratii de la Tribunalul Mures intr un dosar in care doi fosti soti s au dat in judecata. "Admite apelul declarat de apelantii GC…

- Guvernul ar putea fi remaniat în ianuarie, anunța președintele PSD, Liviu Dragnea. Eventuala schimbare, daca va avea loc, va urma dupa o evaluare si o analiza a coalitiei de guvernare. Dragnea spune ca este multumit de activitatea premierului Mihai Tudose, dar îi…

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile centralizate de Comisia Europeana. Astfel, ultimul număr…