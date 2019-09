Stiri pe aceeasi tema

- Furnizorii de servicii medicale din țara care nu fac parte din sistemul public de sanatate vor putea sa primeasca bolnavii care ar fi fost trimiși in mod normal la tratament in strainatate, potrivit unei ordonanțe publicate recent in Monitorul Oficial. Astfel, clinicile private de la noi care au posibilitatea…

- Datorita continutului de vitamine, drojdia de bere este un ingredient cu multiple proprietați benefice pentru organism. Este un aliat perfect pentru sanatatea și frumusețea parului, deoarece ajuta la intarirea și la combaterea caderii excesive a acestuia

- Un nou tip de tratament injectabil a ajutat mai multi pacienti diagnosticati cu obezitate si diabet sa slabeasca in doar patru saptamani, conform concluziilor unui studiu restrans, citat miercuri de Press Association. O echipa de oameni de stiinta de la Imperial College London, care a testat un nou…

- Medicul buzoian spune ca, in contextul in care pacienții se adreseaza, de multe ori, direct farmacistului, este vital ca acesta sa aiba cunoștințe medicale solide, dar și o buna capacitate de comunicare cu pacientul. E vara, e soare, e perioada vacanței, a concediilor de odihna. Cei mai mulți dintre…

- Am simțit-o cu toții pe pielea noastra. De multe ori! Transpirația ne deranjeaza adesea: cand este canicula sau cand lucram din greu, cand avem mari emoții sau cand suntem bolnavi. Atunci „ne trec toate apele", cum se spune. Este normal - și necesar! - sa fie așa, dar tot ne deranjeaza. Exista insa…

- Aerul conditionat poate fi inlocuit cu succes de un truc simplu, care va va racori casa. Este vorba despre mecanismul vasului de lut. Acesta a fost utilizat de secole pentru a raci apa, iar arhitectii se folosesc de acest sistem pentru a racori casele pe care le construiesc.

- Studentie la Universitatea de Vest Vasile Goldis, Arad. Povestea, pe scurt, a unor studenti care au ales UVVG. Ramona Fritea este studenta la UVVG, specializarea Psihologie. Odata trecut pragul acestui spatiu academic, Ramona a simtit ca a intrat intr-o atmosfera familiara, alaturi de ceilalti studenti…

- Pluviofobia sau ombrofobia este teama irationala, persistenta si intensa, de ploaie si de fenomenele legate de aceasta (tunete, fulgere etc.). In 90% dintre cazuri simptomele sunt atenuate semnificativ, pana intra in sfera normalului.