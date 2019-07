Stiri pe aceeasi tema

- Bogata in vitamine si racoritoare pe arsita, supa de rosii este mancarea perfecta vara. Reteta gustosului preparat o regasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Vara, orice gospodina pune la murat castraveti. Delicioasa garnitura insoteste cu succes orice mancare cu carne, fasole sau cartofi. Reteta castravetilor in saramura care se acresc in cateva zile o regasim la regratatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti”.

- Mancare delicioasa de vara, dovleceii umpluti sunt deosebit de gustosi daca se respecta pasii gatirii. O reteta simpla si usor de preparat o regasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea gastronomiei romanesti “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Dulce-acrisoara si deosebit de sanatoasa, socata se prepara primavara in casele romanilor de prin anii '80. Radu Anton Roman, celebrul gastronom, include in lucrarea sa, „Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti“, si reteta acestei bauturi delicioase. Sucul facut din flori naturale, cu zahar, lamaie si…

- Mancare usoara de primavara, sarmalutele in foi de stevie se gatesc rapid, fiind necesare cateva ingrediente. Reteta preparatului delicios o regasim la Radu Anton Roman, regretatul gastronom, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Asadar, un preparat traditional romanesc, gatit dupa reteta lui Chef Catalin Scarlatescu, va fi cu siguranta vedeta de pe masa de Paste, scrie virale.ro. Ne este clar cat de strict si profesionist este Chef Catalin Scarlatescu, celebrul jurat din cadrul emisiunilor cu caracter culinar, asa…

- Reteta celei mai gustoase fripturi de miel, nelipsita de pe mesele de Paste, o regasim in cartea „Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia) a regretatului gastronom si jurnalist Radu Anton Roman. Gatit cu grija, preparatul va fi deosebit de gustos. Gospodinele trebuie insa sa respecte…

- Un preparat nelipsit din post, usor de gatit, este ciorba de cartofi. Ieftina si satioasa, zeama acrisoara, care se serveste obligatoriu cu un ardei iute, este pregatita de gospodine cat ai clipi. Reteta deliciosului preparat o regasim la Radu Anton Roman, in lucrarea „Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti”…