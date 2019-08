Cel mai gustos aperitiv: Cum faci chiftele savuroase din cartofi, ingrediente secrete

Stiri pe aceeasi tema

- Cartofi carbonara. Cum sa ii prepari rapid. Rețeta pe care nu o știai Daca iți plac pastele carbonara, cu siguranța te vei indragosti și de aceasta rețeta de cartofi la cuptor. Este sațioasa și foarte simplu de preparat, ideala pentru pranz sau o cina in familie. Ingrediente – un kg de cartofi – 150g…

- Bogata in vitamine si racoritoare pe arsita, supa de rosii este mancarea perfecta vara. Reteta gustosului preparat o regasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Vara, orice gospodina pune la murat castraveti. Delicioasa garnitura insoteste cu succes orice mancare cu carne, fasole sau cartofi. Reteta castravetilor in saramura care se acresc in cateva zile o regasim la regratatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti”.

- Mancare delicioasa de vara, dovleceii umpluti sunt deosebit de gustosi daca se respecta pasii gatirii. O reteta simpla si usor de preparat o regasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea gastronomiei romanesti “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Dulce-acrisoara si deosebit de sanatoasa, socata se prepara primavara in casele romanilor de prin anii '80. Radu Anton Roman, celebrul gastronom, include in lucrarea sa, „Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti“, si reteta acestei bauturi delicioase. Sucul facut din flori naturale, cu zahar, lamaie si…

- Mancare romaneasca veche, ciorba de salata, dreasa cu lapte prins, este unul dintre cele mai gustoase preparate. Pasii prepararii mancarii delicioase ii regasim la Radu Anton Roman, regretatul gastronom, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Prepararea delicioaselor chiftelute nu va da gres daca sunt respectate ca la carte ingredientele si pasii gatirii. Reteta aperitivului gustos o regasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman.