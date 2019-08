Cel mai greu adversar din play-off

Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj se va duela cu formația ceha Slavia Praga în play-off-ul Champions League daca va trece de Celtic Glasgow în turul trei preliminar al întrecerii. Formația lui Dan Petrescu ar putea avea o șansa uriașa sa acceada în grupele celei mai prestigioase competiții europene…

- Ziarul Unirea FOTO-VIDEO: Nicolae Stanciu, gol la debut pentru Slavia Praga! Internaționalul albaiulian Nicolae Stanciu (26 de ani) a inscris un gol la debutul oficial la Slavia Praga. Mijlocasul roman a punctat la doar cinci minute dupa ce a intrat pe teren, in victoria campioanei Cehiei de pe terenul…

- Transferat recent la Slavia Praga, Nicolae Stanciu (26 de ani) si-a castigat rapid respectul oamenilor din vestiarul campioanei Cehiei. Internationalul roman e laudat de antrenorul Trpisovsky și capitanul Soucek.