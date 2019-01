Stiri pe aceeasi tema

- Daniela Mirescu, o fata de doar 21 de ani din județul Braila, și-a gasit sfarșitul dupa trei saptamani de chinuri pe patul spitalelor. Fata a suferit un accident mai puțin obișnuit cu puțin timp inainte de Revelion, pe 29 decembrie. Ea se afla in mașina ei cand un pom s-a prabușit tocmai peste mașina…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost fotografiat azi pe o pista din Munții Șureanu. Șeful statului a facut fotografii cu un grup de tineri. Fotografiile cu Iohannis la schi au fost publicate pe Facebook de unul din tinerii care s-a fotografiat cu șeful statului. Cunoscut drept un amator al sporturilor…

- Un accident rutier soldat cu pagube materiale destul de mari s-a produs, vineri dupa-masa, in localitatea Vințu de Jos. Cel mai probabil din cauza neadaptarii vitezei la condițiile meteo, mașina condusa de un șofer a derapat și a ajuns in rigola de pe marginea drumului. Autoturismul a fost avariat și…

- Un tanar din comuna Scarisoara este cercetat penal dupa ce a condus o masina, aflat sub influenta alcoolului si s-a rasturnat cu autovehiculul in afara carosabilului. Evenimentul rutier s-a petrecut pe DN74, la Metes. Potrivit IPJ Alba, in 24 decembrie, in jurul orei 22.50, un barbat de 36 de ani, din…

- Un sofer a derapat, marti dimineata, din cauza vremii si a intrat cu masina intr-un magazin din localitatea ilfoveana Bragadiru, vanzatorul acuzand dureri la picior si urmand sa fie transportat cu ambulanta la spital, anunta reprezentantii Politiei Ilfov.

- Proprietarul unei mașini inmatriculate in Alba a fost anunțat in aceasta dimineața, prin intermediul rețelei de socializare Facebook, ca autoturismul parcat pe o strada din Cluj a fost avariat. Chiar mai mult, el a putut sa vada și pagubele produse, in pozele postate pe un grup dedicat șoferilor din…

- Un accident a avut loc sambata la Vințu de Jos, dupa ce șoferul unui autoturism a derapat de pe drumul județean și a ajuns cu mașina pe terenul agricol. Potrivit informațiilor trimise de cititori, șoferul autoturismului a derapat, s-a rostogolit și a ajuns cu mașina pe terenul agricol. Din fericire…

- Waymo, companie a Alphabet (Google), a lansat un serviciu de taxi autonom intr-o zona de aproximativ 160 km din Statele Unite, si isi depaseste astfel rivalii Cruise Automation al General Motors Co și Uber Technologies, care inca nu și-au lansat propriile servicii, noteaza Mediafax.