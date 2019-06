Cel mai folosit joc de infractori, Minecraft Infractorii cibernetici profita de cererea tot mai mare de jocuri video, distribuind malware prin intermediul unor pretinse copii ale celor mai populare dintre ele, arata o cercetare a producatorului rus de solutii de securitate cibernetica Kaspersky Lab, publicata marti, care releva ca peste 930.000 de utilizatori au fost vizati de astfel de atacuri, in ultimele 12 luni, intre iunie 2018 si inceputul lunii iunie 2019. Peste o treime dintre atacuri s-au concentrat pe numai trei jocuri. ”Jocurile video au aparut de mai multa vreme, dar puterea Internetului le-a accelerat cresterea.… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 8.000 de atacuri de tip phishing deghizate in oferte din partea unor platforme de cazare populare au fost descoperite, recent, catre expertii in securitate cibernetica ai Kaspersky Lab. "Mesajele spam si phishing-ul sunt printre cei mai eficienti vectori de atac. Ele manipuleaza si exploateaza…

- Cel de-al optulea și ultimul sezon al Game of Thrones a înregistrat un vârf în infracționalitatea cibernetica asociata, conform cercetatorilor Kaspersky Lab, premiera fiecarui episod fiind însoțita de un șir lung de atacuri ce au vizat utilizatorii care încercau sa descarce…

- O banda internaționala de infractori care au folosit malware pentru a fura peste 100 mlioane dolari de la 40.000 de victime a fost destructurata, scrie BBC care relateaza despre anchete ample ale poliției in SUA, Moldova, Bulgaria, Germania, Ucraina și Georgia. Infractorii au infectat computerele cu…

- Game of Thrones s-a terminat, dar activitatea infractorilor cibernetici va mai continua o vreme, profitand de cei care nu au vazut inca ultimul episod sau care vor dori sa revada ultimul sezon. Iata cum au stat lucrurile cu ultimul sezon, pana in acest moment: Ultimul sezon Game of Thrones: Episodul…

- Informatiile disponibile public arata ca un atacator ar putea executa un cod arbitrar in aplicatia WhatsApp, obtinand, astfel, acces la o gama larga de date stocate in memoria dispozitivului, cum ar fi istoricul corespondentei, precum si la camera si microfon. Cele mai recente informatii sugereaza…

- Cap de lista al PNL la alegerile europarlamentare, Rareș Bogdan susține ca este ținta unor atacuri la familie din partea PSD. El a explicat ca ultimele atacuri ale PSD s-au concentrat pe soția sa care este insarcinata.Citește și: Jocurile de culise din spatele scrisorii Comisiei Europene:…

- Responsabila de intreaga activitate a fost dna. prof. Patricia Faur, care a avut in vedere Campania Europeana de Incluziune Digitala “Hai pe net!”. Asadar, atat bunicii cat si nepotii lor au fost initiati in lumea Internetului. Gazdele – colegii lor mai mari din clasa a VI-a A le-au…