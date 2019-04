Stiri pe aceeasi tema

- ROMANII AU TALENT 2019. Pana in acest moment telespectatorii au putut urmari ediții inregistrate ale emisiunii, dar in curand vor asista la o schimbare radicala in ceea ce privește galele live. Dupa ce anul acesta au fost modificari și in juriu, Mihaela Radulescu fiind inlocuita cu Mihai Petre, iata…

- ROMANII AU TALENT 2019. Teo i-a uimit pe cei patru jurati cu un dans modern, aratand cat de flexibil este, si a reusit sa treaca in etapa urmatoare cu patru de "Da!". ROMANII AU TALENT 2019. "Asa dormeam si eu cand eram mic, in costum popular", a spus Mihai Petre, care a adaugat:…

- Viorel Stanescu, alias Blue Talking, a revenit pe scena Romanii au talent. Acesta a creat o adevarata isterie pe scena. "A trecut un an de cand nu ne-am vazut. Aveți un coleg nou și ma bucur foarte mult. Am venit sa-mi fac imaginea mea", a spus concurentul. Acesta a interpretat melodii din repertoriul…

- Surpriza de proporții in ediția de vineri, 22 martie 2019, a show-ului Romanii au talent, de la Pro TV. Un concurent a venit cu un look asemanator celebrului detectiv Colombo, dar a impresionat cantand perfect o melodie din repertoriul lui Elvis Presley. Gyula Suketes a aparut pe scena Romanii au talent…

- Alexandra Capitanescu, din Galați, are 15 ani și a reușit sa-i impresioneze pe jurații de la Romanii au talent cu vocea ei, dar și pe Smiley care i-a spus ca o vrea in echipa lui la Vocea Romaniei. Alexandra a interpretat o piesa de la Janis Joplin, iar jurații au fost incantați de calitațile ei volcale,…

- ROMANII AU TALENT 2019. Ana Maria Pantaze, croitoreasa de la „Romanii au talent”, a reușit sa smulga primul GOLDEN BUZZ al sezonului #9suprem. Ana Maria Pantaze are 38 de ani, e din București și i-a lasat pe jurați fara replica atunci cand a inceput sa cante o piesa a Ettei James… cu vocea lui Janis…

- Miza de pe scena "Romanii au talent" e de 120.000 de euro, dar pe ce se da bataia in culise? Mihai Petre, revenit la show-ul de la PRO TV dupa 4 ani de absența, și-a deconspirat colegii de juriu și ne-a dezvaluit ce-i unește in pauze și ce ritual au inainte de a incepe filmarile. Show-ul, ajuns la al…