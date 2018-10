Stiri pe aceeasi tema

- Desi totul s-a petrecut anul trecut, iar Marea Britanie l-a declarat erou, Florin Morariu ramane in atentia tuturor. Florin a avut parte ieri, de un moment exceptional in cinstea gestului sau eroic, chiar in orasul natal.

- Un moment mai puțin obinșuit a avut la TVR, in timpul emisiunii ”Pulsul zilei”. Intr-o dezbatere despre referendumul pentru familie, la care era invitat președintele Coaliției pentru Familie, Mihai Gheorghiu, unul dintre cameramanii TVR a avut o izbucnire nervoasa."La Referendum votam protecția…

- Sarbatoare mare ieri in familia Gabrielei Cristea. Micuta Victoria Bella Margot a implinit un anisor, iar parintii i-au pregatit o super petrecere, la care au participat prietenii apropiati, dar si colegii Gabrielei Cristea de

- Moment emotionant la Genova. La o luna de la prabusirea podului Morandi, intreaga comunitate a tinut un moment de reculegere pentru cele 43 de victime ale tragediei, printre care si un moldovean.

- Suporterii Stelei de la Peluza Sud, care sunt de partea celor de la CSA Steaua in razboiul cu FCSB, sunt gata de un moment memorabil, ultimul inaintea demolarii stadionului "Steaua". Ultrașii roș-albaștrilor se vor strange sambata, de la ora 13:30, in peluza de unde și-au susținut in sute de randuri…

- Joszef Csaba Pal isi va lua ramas bun de la credinciosii din Resita in urma unui eveniment festiv ce este programat duminica. Incepand de luni, Jozsef Csaba Pal va deveni noul episcop diecezan de Timisoara. Evenimentul de ramas bun este programat pe 5 august 2018 la ora 10.30 in Biserica romano-catolica…

- Momente nemaiintalnite, miercuri seara, in emisiunea "Te iubesc de nu te vezi". O concurenta a ales sa nu-si arate fata, ea intrand in emisiune cu o peruca pe cap. Concurenta a stat in timpul intalnirii cu spatele la cadru.

- Diego Maradona (57 de ani) nu se dezminte nici dupa criticile primite la Campionatul Mondial, unde a afisat un comportament neadecvat. In ultima aparitie de la o televiziune din Argentina, Maradona s-a certat cu nepotul sau.