- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliiei Române informeaz c la aceast or nu sunt semnalate evenimente rutiere care s impun restricii de circulaie pe drumurile naionale sau autostrzile rii. În judeul Vâlcea pe DN7 se execut în intervalul 14 16 noiembrie l...

- In weekendul care a trecut, zeci de ieseni au fost amendati de catre politistii de la Rutiera, in urma controalelor realizate pe drumuri. In total, politistii au dat 262 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 116.125 lei, dintre care 125 au fost date pentru depasirea vitezei. De asemenea, politistii…

- Soferul ministrului Educatiei Valentin Popa a fost amendat noaptea trecuta de politistii rutieri si i-a fost retinut permisul de conducere, dupa ce a fost prins ca circula cu viteza excesiva, au declarat...

- In rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera, pe parcursul a 24 de ore, au inregistrat urmatoarele acțiuni

- Traian Ogagau, primarul orasului-statiune Sangeorz-Bai a fost pus intr-o situatie demna de filmele de comedie. Acesta a fost nevoit sa ii ceara unui om de afaceri din judet, care a executat lucrari la Centrul Cultural „Iustin Sohorca”, sa il dea in judecata pentru a recupera banii pe care ii datoreaza.…

- 3.892 de scoli si gradinite nu au autorizatie privind securitatea la incendiu, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), cu trei zile inainte de inceperea noului an scolar. Mii de elevi vor merge in cladiri in care nu exista apa potabila iar clasele au mucegai.

- Un șofer in varsta de 35 de ani, care se deplasa la volanul unui autocar, a fost surprins de radar cu aproape 100 de kilometri la ora in localitate, pe DN 17, in Frasin. Surprizele nu s-au oprit aici, dupa ce l-au tras pe dreapta polițiștii constatand ca șoferul de autocar are și dreptul de a ...

- Ura revarsata în strada si vânatoarea de oameni pe strazi „nu au ce cauta într-un stat de drept”. Asta spune cancelarul german Angela Merkel, dupa doua zile de violente provocate de simpatizanti ai extremei drepte la Chemnitz, localitate din fosta Germanie comunista.…