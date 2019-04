Stiri pe aceeasi tema

- Ca sa nu te mai perpelești atat pana luni seara, baieții de la HBO iți aduc 14 poze din care sa te prinzi un pic de firul poveștii din cel de al doilea episod. Dupa primul episod numit ”Winterfell”, totul a fost invaluit in mister. Pentru cel de al doilea episod al sezonului 8 ”Game... View Article

- Cel mai vizionat serial din istoria HBO-ului și un fenomen la nivel mondial, „Urzeala tronurilor” se intoarce pentru ultimul sezon. Lupta #ForTheThrone incepe din nou insa pe 15 aprilie, dupa ora Romaniei. Dupa succesul sezoanelor precedente, așteptarile pentru ”Game of Thrones” sunt foarte mari. 32.8…

- GAME OF THRONES, Sezonul 8 incepe luni dimineața, 15 aprilie, premiera urmand sa aiba loc de la ora 04:00 pe HBO și HBO GO. Episodul va fi pe HBO și de la ora 20:00. Fanii din intreaga lume așteapta cu nerabdare deznodamantul celui mai urmarit serial din toate timpurile, asta deoarece sezonul 8 va fi…

- Doua saptamani și jumatate te despart de primul episod al sezonului 8 din Game of Thrones. Insa pe marile ecrane s-au facut deja primele vizionari. Eroina principala, Emilia Clarke a fost vedeta lansarii de la New York la doar cateva saptamani dupa ce a vorbit de cele doua anevrisme cerebrale prin care…

- HBO pregatește de lansare un documentar Making Of ”Game of Thrones” de 2 ore. Producția ”Game of Thrones: The Last Watch” iți aduce practic bilete in prima linia, daca ești curios cum se intampla lucrurile pe platourile de filmare. Practic vei insoți echipa de filmare și actorii in timp ce trec prin…

- Trailerul pentru ultimul sezon „Game of Thrones“ a fost in sfarsit lansat! Montajul ofera o prima impresie despre ceea ce se preconizeaza a fi cea mai mare scena de lupta din istoria televiziunii.

- Pentru a combate o crestere semnificativa a pretului produselor alimentare, autoritatile turce au inaugurat luni propriile lor piete unde vor vinde legume ieftine direct cumparatorilor, ocolindu-i astfel pe retaileri pe care Guvernul ii acuza ca urca preturile, transmite Reuters. Cumparatorii s-au…

- Dupa un meci maraton in fața primei “rachete” a Cehiei, Karolina Pliskova, Simona Halep aduce echipa Romaniei in avantaj in cadrul confruntarii de Fed Cup de la Ostrava. Simona Halep a invins-o pe Pliskova in trei seturi, 6-4, 5-7, 4-6, iar meciul a durat doua ore și patruzeci de minute. Urmatoarea…