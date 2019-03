Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul liberal Gabriel Andronache a declarat, marti, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este un "artist al circului guvernamental", aratand ca singurul gest cu efect pozitiv ar fi demisia acestuia, potrivit agerpres.ro.Citește și: Gabriela Firea, ACUZAȚII BOMBA la adresa lui Carmen…

- Ați oprit vreodata in drumul spre sau dinspre Horezu la comercianții cu ceramica, avand in gand sa cumparați ceva tradițional? O farfurie cum avea bunica sau o ulcica din lut? Din miile de obiecte de ceramica puse la expoziție, puține sunt cele facute de meșterii din Horezu, cu tehnici tradiționale.…

- Cand il sarbatoresc ortodocsii pe Sfantul Valentin. Auzim in fiecare an in jurul datei de 14 februarie de Sarbatoarea Sfantului Valentin, Valentine’s Day, cunoscuta si ca Ziua indragostitilor. Cu toate astea, daca verificam aceasta data in calendarul ortodox putem observa ca Sfantul Valentin este de…

- Cosmin Olaroiu (49 de ani) antreneaza in China, pe Jiangsu Suning, dar poate schimba echipa si campionatul, informeaza MEDIAFAX.Fostul antrenor de la FCSB e dorit in Arabia Suadita, la Al Hilal, club pe care l-a pregatit imediat dupa marea performanta reusita cu formatia ros-albastra, cand a ajuns…

- Mugurel Onofrei, un artist din Drobeta Turnu Severin, vrea sa dea o mana de ajutor Spitalului Judetean Mehedinti pentru amenajarea unui salon din cadrul sectiei de oncologie. Pentru asta a scos la vanzare lucrarile din cea mai recenta expozitie deschisa la Castelul Artelor.

- Gigi Becali și-l dorește neaparat pe atacantul portughez Carlos Fortes (24 de ani) de la Gaz Metan, iar impresarul lui, Arcadie Zaporojanu, susține ca FCSB a inaintat o oferta inca din vara acestui an. "In vara, Gigi Becali a propus o suma in creștere pentru Fortes, dar am amanat discuțiile pentru la…