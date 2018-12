Cel mai de treabă hoț: "Îmi pare rău. Sunt foarte sărac". Ce i-a propus victimei Un student de la universitatea din Birmingham, caruia ii fusese furat laptopul, a primit un e-mail chiar de la cel care i-l sustrasese. Hoțul si-a cerut scuze și s-a oferit sa-i trimita documentele de pe calculator de care victima ar fi avut nevoie la facultate. "Buna, imi pare rau ca ți-am luat laptopul. Sunt foarte sarac si am avut nevoie de bani. Ti-am lasat telefonul si portofelul, așa ca sper ca asta sa conteze la ceva. Vad ca esti student. Daca sunt fisiere, precum lucrari de la universitate, de care ai nevoie anunța-ma și și le trimit pe mail. Inca o data, imi pare rau!", i-a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

