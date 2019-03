Stiri pe aceeasi tema

- Juventus Torino a avut emotii in partida din etapa a 21-a din Serie A cu LazioCampioana en-titre a Italiei s-a impus dramatic cu scorul de 2-1 si a inregistrat a treia victorie consecutiva in Campionat. "Alb-azurii" au deschis scorul in minutul 59.

- 2018 a fost un an bun pentru bancile moldovenești. Sistemul bancar a inregistrat un profit de peste 1,6 miliarde de lei, cu șapte la suta mai mult decat in 2017. Datele BNM arata ca Moldova Agroindbank și Moldindconbank au generat 60 la suta din castigul total.

- Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) au inregistrat un avans modest, de 0,1%, in 2018, al cincilea an consecutiv de crestere, conform statisticilor Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile, preluate de Agerpres.

- Locatarii unui bloc din orasul-statiune Covasna au fost evacuati din locuinte in urma unui incendiu izbucnit joi, 10 ianuarie, in subsolul acestuia. "In momentul sosirii la fata locului, pompierii covasneni au constatat ca ardeau diferite materiale combustibile si deseuri depozitate intr-o boxa din…

- Astazi, 9 ianuarie, este ultima zi in care cetațenii Republicii Moldova cu drept de vot din diaspora se pot inregistra prealabil la alegerile parlamentare din 24 februarie. Potrivit datelor CEC, pana la ora actuala s-au inregistrat 21 590 de moldoveni cu drept de vot de peste hotare.

- Valoarea capitalului atras din tranzactiile IPO de la nivel global a crescut in 2018, pe fondul cresterii increderii investitorilor, a lichiditatilor mari, valorilor de piata solide si dobanzilor mici. De la inceputul anului 2018, s-au inregistrat 1.359 de oferte publice initiale (IPO), cu o valoare…

- FOTO – Arhiva Salina Turda a inregistrat anul trecut un numar record de turisti, de aproape 690.000, numarul acestora apropiindu-se de populatia judetului Cluj, care depaseste 730.000 de persoane, transmite Mediafax. Directorul Salinei Turda, Simona Baciu, a declarat, vineri, pentru sursa citata, ca…

- Un caz nou de gripa a fost inregistrat in Capitala. Este vorba de o fetita de cinci ani. Potrivit sefei Directiei Sanatate a Capitalei, Carolina Olaru, aceasta este a cincea victima a virusului gripal.