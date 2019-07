Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai notoriu criminal din Olanda, Willem Holleeder, a fost condamnat joi la inchisoare pe viata, informeaza DPA, preluata de Agerpres. Un tribunal din Amsterdam l-a gasit vinovat pe Holleeder (61 de ani) de comandarea a cinci asasinate si de o omucidere, fapte comise intre 2002 si 2006. Willem Holleeder…

- Primul criminal in serie din Cipru a primit șapte condamnari la inchisoare pe viața. Printre victimele sale s-au numarat și doua romance. Nikos Metaxas, un ofiter militar greco-cipriot, a fost condamnat pentru ca a ucis cinci femei si doi copii, dintre care o mama si fiica sa originare din Romania,…

- Criminalului in serie din Cipru, barbatul care a ucis 7 femei, inclusiv o tanara din Buzau si pe fiica acesteia a fost condamnat la inchisoare pe viata. Sentinta a fost data luni de judecatorii din Cipru.

- Fostul asistent medical din Germania Niels Hogel a fost condamnat la inchisoare pe viața pentru uciderea a 85 de oameni. Verdictul a fost pronuntat de o instanta din Oldenburg.Anterior, Hogel a mai fost condamnat la inchisoare pe viata pentru doua cazuri similare.

- Un fost asistent medical a fost condamnat la inchisoare pe viata de un tribunal din orasul Oldenburg din nord-estul Germaniei, fiind acuzat ca a provocat moartea a 85 de pacienti pe care i-a avut in grija in doua spitale, scrie mediafax.ro.

- Hoegel, in varsta de 42 de ani, a recunoscut ca i-a ucis pe pacienti cu injectii letale si a fost deja condamnat la inchisoare pe viata dupa ce in 2015 a fost gasit vinovat pentru uciderea a doi oameni. Hoegel si-a selectat in mod aleatoriu victimele in spitalele din orasele Oldenburg si Delmenhorst…

- Un clujean a fost condamnat la inchisoare pe viata de judecatorii din Anglia, dupa ce, in decembrie 2018, si-a ucis cel mai bun prieten din copilarie. Pana la sentinta, oamenii legii au avut parte de o ancheta complicata!

- De asemenea, barbatul a mai fost condamnat la plata a aproximativ 30.000 de lei si 150.000 de euro, sau echivalentul in lei la data platii, reprezentand daune materiale si daune morale, despagubiri civile. Totodata, instanta l-a mai obligat pe inculpat si la plata sumei de 2.380 de lei, cheltuieli judiciare…