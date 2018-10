"Am fost ridicat de politistii si serviciile secrete in mijlocul Chisinaului si escortat pana la granita. Am fost lovit tarat pe jos de catre cei care m-au dus la vama". George Simion spune ca totul i se trage de la marsul Centenarului. Romanii care au pornit de la Alba Iulia spre Chisinau pentru a cere Unirea au fost opriti la granita si tinuti acolo timp de 3 zile, fara niciun motiv.



"E datoria noastra sa ne luam inapoi fratii abandonati in 1940. Trebuie sa reparam o nedreptate istorica, sa reparam crimele comise de Stalin si Hitler impotriva poporului roman".

Intre timp,…