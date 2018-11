Cel mai critic raport MCV: Opt recomandari suplimentare din partea Comisiei, printre care stoparea legilor Justitiei

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana CE a recomandat marti Romaniei, in raportul privind Mecanismul de Cooperare si Verificare, sa suspende imediat punerea in aplicare a legilor justitiei si a ordonantelor de urgenta ulterioare si sa le revizuiasca tinand seama pe deplin de recomandarile formulate in cadrul MCV, cat si…

- Chestionat de HotNews in legatura cu procedura de demitere a procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, demarata miercuri de ministrul Justiției, Tudorel Toader, Christian Wigand, purtator de cuvant al CE pe partea de stat de drept și drepturi fundamentale, a declarat: „Comisia Europeana, impreuna…

- 'Am luat cunostinta de cele doua opinii ale Comisiei de la Venetia privind codurile penale si legile justitiei. Solicitam autoritatilor romane sa le ia in considerare', a declarat luni pentru AGERPRES un purtator de cuvant al Executivului comunitar, avertizand ca, daca acest lucru nu se intampla,…

- "In ce ce ne priveste, consideram ca nu este oportuna o rezolutie privitoare la Romania. Sa ne aducem aminte ca Romania, de la 1 ianuarie, preia presedintia Consiliului Uniunii Europene. (...) Sigur, asta nu ne face sa nu fim extrem de critici fata de ceea ce face rau Guvernul si, mai ales, solicitam…