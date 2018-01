Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep are entorsa de gradul 1 cu intindere usoara a ligamentelor de la glezna stanga. Medicii specialiști ortopezi australieni i-au recomandat romancei sa poarte o fasa ghipsata ori o orteza, dar sa și urmeze intens terapie cu ultrasunete si electrostimulare, dar si exercitii fizice in...

- Irina Begu a fost eliminata, miercuri, de la turneul de tenis Australian Open, disputat la Melbourne, dupa ce a fost învinsa de croata Petra Martic.Românca a pierdut meciul în doua seturi, cu scprul 6-4, 7-6(3).Pentru parcursul sau, Begu va primi 80.000 de…

- Simona Halep incasa un milion de eruo pe an de la Adidas si ar pretinde doua milioane de euro pe an pentru a semna cu noul sponsor. S-a discutat despre negocieri cu Nike, Lacoste, K-Swiss, dar, din cate se pare, discutii mai avansate ar fi cu Asics, o companie japoneza. AUSTRALIAN OPEN 2018.…

- Irina Begu a jucat slab si a pierdut in fata unei jucatoare in fata careia pornea ca favorita. Dupa un prim set dominat de Petra Martic, romanca a dat senzatia ca poate reveni in actul secund, unde a condus cu 4-2 si 6-5. Begu a servit pentru a trimite confruntarea in decisiv, insa ratat trei mingi…

- Simona Halep (27 de ani) s-a calificat în turul secund de la Australian Open, primul Grand Slam al anului, dupa ce a învins-o cu 7-6, 6-1 pe australianca Destanee Aiava. Întrebarea care-i preocupa acum pe foarte mulți oameni din lumea tenisului, și nu…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca a simtit o durere puternica pe teren la glezna stanga in timpul celui de-al doilea set al meciului cu Destanee Aiava din turul 1 al turneului Australian Open si a precizat ca de-a lungul anilor a mai avut accidentari…

- Simona Halep a afirmat ca nu crede ca are ceva rupt la glezna stanga. Simona Halep, acuzata de RASISM la Australian Open 2018. Declaratii SCANDALOASE facuta de ROMANCA "Am simtit o pternica durere pe teren, dar nu am avut timp sa vad ce am. Am fcaut un dus, am facut stretching si am…

- Ana Bogdan a invins-o pe frantuzoaica Kristina Mladenovic, a 11-a favorita a turneului de la Melbourne. Romanca, prezenta pentru a doua oara consecutiv pe tabloul principal de la Australian Open, s-a impus in fata frantuzoaicei in doua seturi, scor 6-3, 6-2, dupa doar o ora si 24 de minute de joc.…

- Simona Halep a vorbit despre Destanee Aiava, jucatoare de 17 ani, pe care a intalnit-o in premiera, și a spus ca aceasta ii amintește de americanca Serena Williams, fostul lider WTA. SIMONA HALEP, reactie INGRIJORATOARE despre ACCIDENTAREA de la GLEZNA. Ce spune despre o posibila RETRAGERE…

- Simona Halep, locul 1 WTA se va duela joi cu Eugenie Bouchard, locul 112 WTA, in turul doi de la Australian Open. Dupa victoria din turul 1, Destanee Aiava, scor 7-6, 6-1, Simona Halep a vorbit despre infruntarea cu Bouchard și despre meciul jucat in 2014, la Wimbledon, in semifinale, cand canadianca…

- Aflata la primul meci de Grand Slam in calitate de lider mondial, Simona Halep a trecut cu emotii de australianca Destanee Aiava (193 WTA), dupa ce a fost condusa in primul act cu 5-2 si chiar a salvat o minge de set. Numarul 1 WTA s-a impus cu 7-6 (5), 6-1, in ciuda accidentarii la glezna din setul…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in turul II la Australian Open, dupa ce a trecut de australianca Destanee Aiava, locul 193 WTA, scor 7-6, 6-1. (Detalii aici). In setul secund, cand conducea cu 1-0, Simona Halep a trecut prin momente dificile. Jucatoarea noastra a facut o alunecare, pentru a…

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, și Destanee Aiava (17 ani), poziția 193 in lume, se vor intalni, astazi, de la ora 05:30, in primul tur al Australian Open. Caștigatoarea acestui meci o va intalni in turul doi pe invingatoarea dintre Eugenie Bouchard și Oceane Dodin. Aceasta va fi prima intalnire…

- Simona Halep negociaza cu mai multe firme de echipament sportiv, dar nu a ajuns inca la nicio intelegere. Liderul mondial va juca la Australian Open in aceleasi haine pe care le-a imbracat si la Shenzhen. Halep a explicat cum a gasit echipamentul rosu care i-a purtat noroc in China, acolo unde a castigat…

- Organizatorii de la Australian Open au oferit primele informatii in legatura cu programul meciurilor de la editia din 2018, in prima zi (duminica spre luni) urmand sa evolueze Marius Copil, Irina Begu, Mihaela Buzarnescu si Monica Niculescu. In ceea ce o priveste pe Simona Halep, ea va intra in scena…

- Fosta jucatoare americana Chris Evert, de 18 ori campioana la turneele de Grand Slam, o considera pe Simona Halep favorita la castigarea Australian Open, desi afirma precaut ca nu este suta la suta convinsa de acest lucru. „Simt ca Simona Halep a avut un atat de dezamagitor an 2017 la…

- Garbine Muguruza, principala urmaritoare a Simonei Halep, a debutat in forța la turneul de la Sydney, competiție premergatoare Australian Open. Muguruza, favorita principala la Sydney, s-a impus in fața lui Kiki Bertens in optimi, 6-3, 7-6, dupa un meci care a durat o ora și 50 de minute. Spanioloaica…

- Simona Halep a produs o premiera istorica nedorita in istoria tenisului din epoca open! Este primul lider mondial care nu are sponsor principal. Romanca a caștigat și un turneu din aceasta postura, lucru de neimaginat la acest nivel.Halep a renunțat la parteneriatul cu Adidas, compania care…

- Garbine Muguruza primit wild-card la Sidney și o poate detrona pe Simona Halep de pe locul 1, inainte de Australian Open. Garbine Muguruza a primit wild-card pentru turneul de la Sidney, competiție la care Simona Halep nu participa, fiindca a dorit sa se odihneasca inainte de Australian Open. Turneul…

- Garbine Muguruza, ocupanta pozitiei secunde in clasamentul WTA, a primit un wild card pentru turneul de la Sydney si ar putea sa o intreaca pe Simona Halep in ierarhia mondiala, inaintea primului Mare Slem al anului. Dupa ce s-a ratras de la Brisbane din cauza unei accidentari (detalii AICI), Muguruza…

- Inceput bun de an pentru Simona Halep. Constanteanca in varsta de 26 de ani a castigat inca un meci la competitia din China, asigurandu-si prezenta in sferturile turneului de la Shenzhen. Dar si postura de principala favorita la primul Mare Slem din 2018, Australian Open. Romanca aflata pe prima pozitie…

- SIMONA HALEP - Ying-Ying Duan LIVE VIDEO 2018: Simona Halep are sanse mari sa ramana pe primul loc al clasamentului WTA si dupa primele turnee jucate in noul sezon. SIMONA HALEP - Ying-Ying Duan LIVE VIDEO 2018 Simona Halep isi poate asigura inca o saptamana pozitia de lider WTA daca…

- Fostul tenisman Ilie Nastase a declarat, sâmbata seara, ca Simonei Halep îi va fi greu sa se mentina pe locul 1 în clasamentul WTA deoarece toate celelalte jucatoare din circuit vor dori sa o învinga. "Simona Halep este numarul 1 mondial si speram sa stea cât…

- Fostul tenisman Ilie Nastase a declarat, sambata seara, ca Simonei Halep ii va fi greu sa se mențina pe locul 1 in clasamentul WTA deoarece toate celelalte jucatoare din circuit vor dori sa o invinga. "Simona Halep este numarul 1 mondial și speram sa stea cât mai mult acolo.…

- Gala tenisului romanesc și-a premiat astazi jucatorii intr-un eveniment deosebit la care au luat parte, printre alții, președintele FRT, George Cosac, și Ilie Nastase. In prim plan a fost, cum era de așteptat, Simona Halep, care a devenit in 2017 lider mondial in clasamentul WTA. Jucatoarea noastra…

- WTA a dat publicitații capii de serie la Australian Open 2018, primul turneu de Mare Șlem al anului. Primii 10 favoriți sunt, in ordine, Simona Halep, Garbine Muguruza, Caroline Wozniacki, Karolina Pliskova, Venus Williams, Elina Svitolina, Jelena Ostapenko, Caroline Garcia, Johanna Konta și CoCo Vandeweghe…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fost numar 1 mondial si care a nascut o fetita in acest an, este pregatita sa revina in activitate la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, a anuntat directorul turneului, Craig Tiley."Are viza, este inscrisa, se antreneaza.…

- Craig Tiley, directorul turneului de la Melbourne, a spus pentru Herald Sun ca e foarte probabil ca americanca Serena Williams sa se intoarca la tenis la Australian Open 2018. Fostul lider mondial in varsta de 36 de nu a mai jucat niciun meci dupa ce a caștigat anul trecut in Australia. In tot acest…

- Fostul tenisman Ilie Nastase a declarat, la Gala APS, ca jucatoarea Simona Halep, numarul 1 in clasamentul WTA, ar merita titlul de sportivul anului 2017 in Romania. „Cred ca Simona Halep este sportivul anului 2017. Dupa rezultatele si anul pe care l-a avut, cu siguranta merita”, a declarat Ilie Nastase.

- Ion Tiriac a declarat ca nu a primit niciun raspuns la petiția trimisa catre Guvernul Romaniei pentru reincluderea Arenelor BNR in circuitul sportiv. "Nu am noutați despre Arenele BNR. Au trecut cele 30 de zile de cand noi am semnat acea petiție, dar nu am primit niciun raspuns de la niciun…

- Organizatorii din tenis au stabilit noi reguli revolutionare pentru turneele de Grand Slam! Simona Halep (1 WTA) este una dintre jucatoarele avantajate de noile masuri sau cel putin asa crede Darren Cahill, antrenorul romancei. Darren Cahill, omul care lucreaza de doi ani cu Simona Halep,…

- Organizata cu ocazia implinirii unui an de functionare a patinoarului Tiriac – Telekom Arena, competitia Tiriac Trophy recompenseaza eforturile si performantele celor mici in sportul pe gheata, se precizeaza in comunicat. Jucatorii vor primi diplome si medalii, in timp ce premiile competitiei insumeaza…

- Simona Halep a primit din partea presedintelui WTA, Micky Lawler, trofeul de lider mondial la finalul sezonului 2017. Odata cu respectivul trofeu, Simona Halep a primit si un inel superb, care valoreaza 4.200 de dolari in catalogul oficial al Tiffany&Co, informeaza digisport.ro.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a primit, duminica, la Singapore, trofeul de lider mondial in clasamentul WTA la finalul sezonului 2017, prezentat de Dubai Duty Free. AGERPRES (editor: Mihai Țenea, editor online: Gabriela Badea)

- Simona Halep a devenit a 13-a jucatoare care incheie un sezon WTA pe prima poziție a calsamentului și a fost rasplatita pentru performața sa in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Singapore. Pe langa trofeul pentru primul loc, romanca a primit și un inel cu diamante de la renumita companie de bijuterii…

- Jucatoarea Garbine Muguruza, locul 2 WTA, a fost invinsa, cu scorul de 7-5, 6-4, de americanca Venus Williams, locul 5 WTA, in ultimul meci al Grupei Albe a Turneului Campioanelor. In urma acestui rezultat, sportiva spaniola paraseste competitia de la Singapore si cursa pentru locul I WTA. Karolina…

- Dupa un an in care Karolina Pliskova și Simona Halep au ajuns pe primul in clasamentul WTA, fara sa caștige un turneu de Grand Slam, legendara Chris Evert propune o schimbare in sistemul de punctaj. Fosta jucatoare din Statele Unite considera ca sportivele care se impun la turneele majore (Australian…

- Simona Halep a primit, vineri, la Singapore, in cadrul unei festivitati, automobilul Porsche 911 GTS Cabriolet, in valoare de peste 110.000 de euro, pentru performanta de a ocupa locul I in clasamentul pe 2017, care conteaza pentru calificarea la Turneul Campioanelor.Acest premiu face parte…

- La doua saptamani dupa ce a ajuns numarul 1 mondial, WTA ii face o surpriza extrem de scumpa Simonei Halep. Sportiva a mai primit un Porsche, deoarece a fost prima in clasamentul Road to Singapore pentru Turneul Campioanelor in acest an. Simona a primit un Porsche 911 GTS Cabriolet, care costa peste…